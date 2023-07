Amigas de Wendy Guevara reaccionan a la supuesta brujería de Emilio Osorio, ¿escupió su comida?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y hace unas horas Emilio Osorio se convirtió en el centro de la polémica, luego de que se difundiera un video en el que aparece revisando la comida de Wendy Guevara y se agacha hacia el sartén, lo cual desató que comenzaran a decir en redes sociales que había escupido sus alimentos, así que recibió fuertes críticas.

La integrante de 'Las Perdidas' se encontraba haciendo el desayuno, entre ello unos hot cakes, pero se despegó un momento de la estufa en la que se cocina, así que el 'Niño Halcón' se paró frente al sartén para checar que no se quemara, aunque al agacharse se rumoró entre los internautas que habría sido para dejarle sus fluidos, aunque cabe destacar que eso no se puede comprobar, dado que no se vio en las cámaras.

Evidentemente, muchos resultaron indignados e incluso se le acusó al joven de haberlo hecho como un acto de 'brujería', resaltando los amuletos que porta de la religión de la santería, así mismo recordaron cuando Niurka Marcos untó de saliva la cabeza de su rival Laura Bozzo mientras competían en el mismo proyecto, pero en la edición de Telemundo.

Ante todo el revuelo que se generó alrededor de este acto, Evelyn 'La Mamita' Hernández y otras amigas de la influencer reaccionaron, así que desde una transmisión en vivo dieron su punto de vista y destacaron que en ningún momento se vio a detalle que Emilio hubiera escupido, algo de lo que tampoco creen que sea capaz de hacer e incluso lo justificaron: "Yo en ningún momento mire que el niño le escupiera la comida, hay que ser sinceras. Yo lo he hecho de agacharme a oler la comida, pero no mire que haya escupido".

No obstante, algo que no les agrado fue que entre sus bromas el joven intentara lanzarle agua a la chica de 'Las Perdidas', pues pudo haberle causado lesiones: "Lo que no me pareció es del agua caliente que quería que le aventara Nicola a Wendy, porque del lavamanos se ve el humito de lo caliente y pudo quemarla", dijo Eve.

Respecto a la supuesta brujería, 'La Mamita Hernández' investigó acerca de la religión y recalco que el cantante no es practicante, por lo que no le causaría ningún efecto a su compañera: "Él no practica la santería, solamente tiene su protección de mano de Orula y al parecer es hijo de Yemayá, pero la que lo práctica es su mamá. En dado caso de que lo haya hecho, lo estudié y no procede nada, porque él no hace la santería".

Fuente: Tribuna