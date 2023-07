Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Claudia Talancón, protagonista de la exitosa serie Soy tu fan, enfrentó momentos controversiales durante el año 2022 , luego de aparecer presuntamente "borracha" durante el estreno de Soy tu fan: La película, algo que encendió las alarmas entre sus seguidores. Ahora, la actriz mexicana se sinceró con el periodista Javier Poza tras la críticas que recibió en ese momento por parte de la prensa y el público.

A pesar de que fue señalada por llegar en aparente estado de ebriedad, la artista abrió su corazón y reveló el verdadero motivo por el que se comportó de una manera tan alegre en dicho evento. "Ese proyecto que venía yo terminando porque no fue el estreno, sí me tocó fibras muy personales, sí estaba yo muy cansada, ya lo podrán el proyecto cuando salga a finales de este año", dijo Talancón refiriéndose a que además de la cinta, se estrenará la tercera temporada de la serie.

Me tocó fibras muy personales, fue muy catártico, y fue de estas cosas que cuando la vida te presenta situaciones y no terminas de procesarlas y te las vuelve a presentar, muchas veces es para terminar de sanarlas, y sanar es pesado, es pesado agarrar el toro por los cuernos y me siento muy orgullosa de mi misma, me siento muy contenta de no haberme dado la espalda, de dejarme llevar y dejarme ir como gorda en tobogán y realmente volver a sumergirme. Todavía este último proyecto que terminé de Pedro Infante también tocó otra vez fibras personales", agregó.

Por último, la intérprete de 43 años manifestó que gracias a dichos proyectos pudo dejar en el pasado las cosas que le afectaban y hoy en día ve la vida desde otra perspectiva. "Y cada que vuelvo a adentrarme en estas emociones, a revivirlas, digo '¡qué maravilla que ahora estoy haciéndolo desde afuera!, ¡qué maravilla que ya no estoy metida en este rollo!', y que he podido aprender la lección y sanar esta parte, ver las bendiciones que sí tengo y no estarme fijando en las cosas que me gustaría tener", concluyó.

A partir del minuto 9:45

Ana Claudia Talancón es hospitalizada

Cabe recordar que el pasado 6 de julio, una imagen publicada en el perfil de Instagram de Ana Claudia Talancón mostraba a la famosa en la cama de un hospital, con un evidente semblante cansado, generando preocupación y especulaciones sobre su estado de salud. En un principio, la actriz sugirió la posibilidad de una apendicitis como causa de su ingreso hospitalario, pero al día siguiente, a través de un video reveló que había sido diagnosticada con una "fuerte infección".

En el emotivo mensaje compartido en el clip, Talancón agradeció el apoyo y los mensajes de aliento de sus seguidores. Después, la quintanarroense reveló que estaba enfrentando una salmonelosis, un padecimiento estomacal que le ha causado molestias y dolor abdominal. Con visible mejora en su semblante, compartió un nuevo video en el que anunció que había sido dada de alta del hospital. Aunque aún experimenta cierto malestar, manifestó sentirse mucho mejor y estar en proceso de recuperación.

Fuente: Tribuna