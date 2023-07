Bomba en TV Azteca: Aseguran que 'El Chino' y Roger González terminaron su relación tras dejar 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que la tarde de este miércoles 26 de julio surgió información sobre el supuesto noviazgo que mantenían Ismael 'El Chino' Zhu y Roger González. De acuerdo con fuentes de la revista TVNotas, los conductores habrían decidido terminar su relación sentimental, pues se habrían distanciado luego de que ya no estaban juntos en el programa Venga la Alegría.

Como se recordará, fue en el año 2020 cuando el influencer originario de Monterrey, Nuevo León fue vinculado sentimentalmente con 'El Chino' gracias a que TVNotas filtró que eran pareja y hasta dijeron que a solo meses de iniciar su relación, la pareja estaba pensando en irse a vivir juntos. No obstante, tanto Roger como su colega salieron a desmentir la publicación y aseguraron que eran "mejores amigos".

Después de esta situación, ambos se dejaron ver muy cercanos y compartiendo todo el tiempo juntos. En una ocasión el expresentador del desaparecido programa Zapping Zone señaló que Zhu ahora es una de las personas más importantes en su vida. Durante este miércoles la mencionada revista de espectáculos volvió a sacar del clóset a los queridos conductores, pues volvieron a decir que eran novios pero informaron que ya había acabado su romance.

Un supuesto amigo de ambos compartió en exclusiva a TVNotas que supuestamente González nunca quiso reconocer su noviazgo de forma pública pero dijo que era "evidente" que eran más que amigos. Lastimosamente, en la actualidad ya no estarían juntos: "La relación se fue enfriando y el amor de pareja también. El hecho de que Roger ya no estuviera en Venga la alegría, donde compartía tiempo con 'El Chino' influyó para que ya no estuvieran tanto tiempo juntos".

Supuestamente, la persona que decidió poner punto final a su historia de amor fue Roger y al parecer la ruptura ya tiene varias semanas: "Terminaron hace dos meses. Roger habló con 'El Chino'. Le dijo que lo quería mucho, pero ya no como pareja, que lo mejor era concluir y que si más adelante sus destinos se volvían a juntar, adelante", expresó el supuesto amigo de los conductores.

TVNotas también expuso que presuntamente González ya tiene nueva conquista, pero cabe resaltar que hasta la fecha ni él ni el ganador de MasterChef México han salido a hablar de su supuesta ruptura. Como se recordará, Roger trabajó durante 5 años en TV Azteca, sin embargo, a inicios de este 2023 decidió abandonar la televisora y por ende, dejó su puesto en Venga la Alegría, para seguir adelante con metas personales.

Roger y 'El Chino' dijeron ser mejores amigos

Fuente: Tribuna