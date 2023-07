Comparta este artículo

Ciudad de México.- A punto de que se cumpla el primer mes de la repentina muerte de Talina Fernández, siguen saliendo a la luz detalles sobre la vida de la reconocida presentadora de televisión. Recientemente su hijo Pato Levy compartió que la llamada 'Dama del Buen Decir' era fiel a la santería y por ello decidieron despedirse de ella con un ritual, situación que dejó en shock a miles de los seguidores de la artista.

Patricio brindó una entrevista al programa Primer Impacto de Univisión y empezó hablando de los motivos que han impedido que sus sobrinos María, Paula y José Emilio, reciban la herencia que les dejó su famosa madre, Mariana Levy. Dejando entrever que José María Fernández, viudo de Mariana, ha tenido que ver en los cambios de la persona que debe cuidar del legado de la actriz, Pato contó: "No tengo la menor idea, yo fui albacea de las cuentas de Mariana, de su testamento como 7 años, y en aquellos momentos había una bronca de unas deudas que tenía 'Pirru' con nosotros".

Y siguiendo con las declaraciones en contra de su excuñado, Pato añadió: "Quería que le diera una lana y yo le dije que no, que no le iba a dar un solo centavo". De la misma manera, el hijo de Talina Fernández desmintió que su hermano 'Coco' Levy o él hayan cobrado algunas regalías que pertenecían a la herencia de Mariana Levy: "No lo creo de mi hermano, o sea, está diciendo que cobraron algo de la ANDI y los anteriores albaceas lo utilizaron, pues en mi caso no fui yo, y tampoco lo creo de mi hermano”, explicó en entrevista para el programa Primer Impacto.

Cambiando de tema, Levy decidió contar detalles del ritual con el que decidieron darle el último adiós a Talina Fernández, quien murió el pasado 28 de junio debido a una grave leucemia. Fue en ese momento cuando el hijo de la exconductora de Televisa ventiló su cercanía con la santería: "Mi mami creía mucho en la santería, el santo que la cuidaba a mi mami era Yemayá, que es la diosa del mar", precisó.

Así despidieron a Talina Fernández en el mar

Seguidamente, Pato dijo que le rindieron tributo a esta diosa en el último adiós de su madre y contó todos los detalles: "A Yemayá si le quieres regalar algo bonito le regalas una sandía y florecitas blancas, entonces cuando tiramos sus cenizas al mar le tiramos una sandía y pusimos florecitas blancas para que mi mami se fuera contenta al mar, donde ella siempre quiso estar", relató. Las declaraciones de Levy dejaron en shock al público y hubo más de uno que demostró su molestia por las creencias que tenía Talina.

Finalmente, Patricio aseguró que será la próxima semana cuando se dé lectura al testamento que dejó la Dama del buen decir, además de defender a su sobrino José Emilio, luego de que su padre, José María Fernández, lo acusara de vender notas para vivir: "Es mi sobrino querido, José Emilio no se las ha visto bien, fácil, nunca en su vida, el pobre chavo le ha tenido que rascar, ha tenido que luchar, no es que lo justifique, pero también el chavo tiene 18, yo a esa edad también era la edad de la punzada e hice muchas tonterías", manifestó.

