Insólito: Wil Wheaton denuncia a sus padres por robo; el actor ganó fama por la cinta 'Stand By Me'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Las nuevas generaciones actualmente conocen al actor Wil Wheaton por sus apariciones en la serie de Warner, The Big Bang Theory, proyecto donde se hacía referencia al histrión por su participación en la cinta Stand By Me y claro, su personaje en la serie de ciencia ficción Star Trek. Si bien el actor de 50 años de edad ha tenido más proyectos, los antes mencionados siguen siendo de los mas relevantes en su carrera, tanto que hasta el histrión ha roto el silencio y aseguró que sus padres le robaron todo lo que ganó de los mismos.

Cabe destacar que Wheaton en la actualidad forma parte de los cientos de actores que se han sumado a la huelga de intérpretes y animadores en Hollywood, paro donde se ha pedido que no les sea quitado su trabajo y por ende, el salario que puedan tener por ello, con el uso de la Inteligencia Artificial u otras herramientas que fácilmente puedan reemplazarlos. Esta es la primera vez que en más de seis décadas la industria en Estados Unidos se ha unido afectando a la industria.

Wil Wheaton denuncia haber sido robado por sus padres

Bajo esa tónica, el famoso actor aprovechó para denunciar que en el pasado, él ya había sido víctima de una injusticia en torno a su carrera actoral, por lo que aseguró que durante su infancia, mientras él aparecía a cuadro, sus padres le quitaron todo su salario, motivándolo a señalarlos por robo. Al saberse sin ninguna ganancia por los proyectos en los que participó cuando era menor de edad, aseguró que los recursos que obtuvo durante su paso por Star Trek, fue lo único que le permitió salir avante durante su vida.

Mis padres robaron casi todo mi salario de toda mi infancia. Mis restos de Star Trek eran todo lo que tenía y me mantuvieron a flote durante dos décadas mientras reconstruía mi vida".

Con el fin de defender la huelga de actores, Wil Wheaton recordó que como él, muchos famosos cuentan con un seguro médico únicamente por ser parte de un sindicato, por lo que en caso de no mantenerse en la lucha, la mayoría de ellos perderían este tipo de seguridad y con ello, atravesar por lo que tuvo que pasar en el pasado la saberse sin recursos tras el robo de todas sus ganancias cometido por sus padres. "Quieren quitar toda esa seguridad para poder darles a los directores ejecutivos una riqueza aún más grotesca a expensas de las personas que hacen funcionar nuestra industria", lamentó.

Foto: Instagram

Al recordar que casi estuvo viviendo en la pobreza pese a ser un reconocido actor de Hollywood, el famoso lamentó que en la actualidad hay actores y actrices que son protagonistas de proyectos que son aclamados por la crítica y hasta son parte de todas las plataformas de streaming; sin embargo, los salarios que ganan no les permiten ser considerados para tener un seguro médico pues los estudios les quitan todos los recursos obtenidos.

Quieren hacer esto mientras las ganancias del estudio y la compensación del director general están en máximos históricos", dijo.

Sin dar nombres pero poniéndose de ejemplo, insistió en que la huelga de actores de Hollywood debería continuar hasta que se garanticen mejores condiciones laborales, especialmente al hacer frente a la tecnología que pone en riesgo sus puestos y por ende, los podría dejar en la calle pese a que se tiene la creencia respecto a que por el hecho de ser falsos, se goza de una amplia riqueza que permita tener una vida decorosa, algo que él no tuvo durante un buen periodo de su vida pues le habían robado todo.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna