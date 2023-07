Comparta este artículo

Dublín, Irlanda.- este miércoles 26 de julio, medios irlandeses reportaron la muerte de la cantante y compositora Sinead O'Connor, la cual ganara fama durante la década de los 90 tras lanzar el tema Nothing Compares 2 U el cual rompió barreras y a la fecha, se sigue considerando un clásico del pop y rock alternativo. La famosa de 56 años de edad, había atravesado por una severa depresión que se atenuó con la muerte de su hijo adolescente sucedida hace apenas un año y medio.

El medio encargado de reportar la muerte de la cantante y compositora fue The Irish Times, el cual no precisó cuáles fueron los motivos; sin embargo, se hizo énfasis en que hace 18 meses, su hijo Shane de 17 años de edad perdió la vida tras haberse escapado de un hospital de salud mental. Los restos del hijo de la cantante fueron hallados por autoridades irlandesas que se sabía, estaban trabajando en dar con su paradero.

En el marco en que Sinead O'Connor atravesaba por este duelo, también recordó que ella buscaba ayuda profesional para hacer frente a los problemas emocionales que la aquejaban especialmente cuando confirmó que durante su infancia, había sido víctima de abuso físico, psicológico y hasta sexual de parte de su madre. Fueron los problemas de su pasado que la llevaron a escribir temas melancólicos que poco a poco le abrieron paso por la industria musical peor desafortunadamente no fue suficiente para dejar a lado su depresión.

Muere la cantante Sinead O'Connor a los 56 años de edad.

La fama internacional le llegó cuando en 1990 publicó el disco 'I Do Not Want What I Haven't Got' del cual se desprende el tema Nothing Compares 2 U, compuesto por el cantante Prince, que además de convertirse en un tema que sigue recaudando reproducciones, le valió ser nominada a los premios Grammy. Se espera que en las siguientes horas se revele la causa de la muerte de la cantante cuyo nombre se mantiene en tendencia por parte de fanáticos y público en general quienes han reconocido su talento que se mantendrá vivo a través de su música.

En 2003, la cantante llamó la atención debido a que había manifestado su intención en quitarse la vida por lo que además se alejaba de los escenarios. Para entonces, se reveló que había sido diagnosticada con trastorno bipolar aunque se descose si recibió atención médica adecuada para acabar con sus ideas de atentar contra su vida. Pese a ello, en 2014 regresó a los estudios de grabación y sacó el material 'I'm Not Bossy, I'm the Boss'.

Foto: Twitter

La cantante nacida en 1966 en Dublín, se consagró a finales de la década de los 80 como una de las artistas más representativas de Irlanda, tanto que hasta fue considerada una de las competencias principales de la agrupación U2, llevándola a tener enemistad con la banda; desafortunadamente su éxito internacional no llegó al nivel de los interprete sed temas como Elevation, Beautiful Day o With or without you. Su tema que para muchos es un ‘one hoy wonder’ llegó al número 1 de los Billboard Music Awards en 1990.

Fuente: Tribuna