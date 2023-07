Luto en Televisa: Confirman problemas de salud de Eric del Castillo y él reaparece con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Eric del Castillo, quien durante más de 30 años gozó de exclusividad en Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que recientemente apareció ante la prensa y confesó lo triste que lo pone la muerte de queridos colegas artistas. Por otro lado, su hija mayor Verónica del Castillo confirmó a los reporteros que recientemente su padre tuvo diversos problemas de salud.

Durante la noche de ayer martes 25 de julio, el histrión originario de Celaya, Guanajuato, fue captado llegando a los Premios Bravos, donde por primera vez no estuvo su amiga y colega Silvia Pinal. Al respecto de los supuestos problemas de salud que enfrenta 'La Diva Mexicana', don Eric dijo: "¿Se siente malita? se andado cuenta que ya no tenemos figura, nos estamos quedando solos de verdad", dijo triste el padre de Kate del Castillo.

Y añadió que es normal que doña Silvia no quiera salir a confirmar si realmente está enferma: "Yo entiendo que ella ha estado malita por todo lo que se ha dicho en los medios y yo creo que para ella ha de ser molesto que exageren la nota, pero todo mi cariño y admiración para ella". Asimismo, Del Castillo relató que se siente muy afectado por la ola de muertes que ha habido en Televisa, como don Ignacio López Tarso:

Me da tristeza estar solo, ya la mayoría de mis compañeros se han ido, me estoy quedando solo, me tocó hablar con Andrés García y darle un abrazo a López Tarso, me voy quedando solo, solo".

Eso sí, el intérprete de 89 años aseguró que sus amigos deben de estar muy bien: "Sé que están bien, deben de estar gozando de Dios". El actor además señaló que a la fecha es uno de los actores más longevos que sigue con vida: "Me tocó ser el mayor de los actores, ya cumplí 89 años". Por otro lado, Verónica del Castillo comentó que ya estaban preparando un homenaje en vida para don Eric, pero él no quiso que la familia se lo organizara.

Su hija explicó que este merecido evento no tendrá lugar en Bellas Artes, porque él quiere algo más informar y estaban pensando en un evento de charrería. Además, Vero relató que en su reciente fiesta de cumpleaños, realizada en San Miguel de Allende, don Eric enfrentó algunos temas médicos: "Estaba muy débil allá, en San Miguel de Allende se puso un poquito malito una tarde", explicó diciendo.

Debido a la alarmante situación, Verónica de inmediato consiguió atención médica para don Eric y confirmaron que no era nada grave: "El médico me dijo está perfecto, solo un poquito deshidratado y se tomó dos sueros orales, es que tiene un problema de insomnio pero no tiene nada crónico bendito Dios", explicó la hija de don Eric.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes