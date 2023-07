Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, acaba de dejar en completo shock a todo Televisa, debido a que durante su sección Resulta y Resalta estalló en contra de Sergio Mayer, afirmando que el reconocido actor de novelas y también político ya la tenía "hasta la chin..." por lo que no dudó en exponer sus malos hábitos dentro de La Casa de los Famosos México.

El pasado domingo 4 de junio se estrenó finalmente el tan esperado reality show que ya tenía tres temporadas en Telemundo, donde de inmediato se hicieron las divisiones de los cuartos, como el team 'Cielo' y el team 'Infierno', siendo este último el cual ha dominado desde el primer momento, tanto que en estos casi dos meses solamente han tenido un eliminado, que resultó ser el famoso y reconocido cantante, Apio Quijano.

El éxito de dicho equipo es debido a que desde ese momento se han mostrado muy unidos y han destacado que debe de haber lealtad entre ellos mismos, por lo que a lo largo de lo que ha estado al aire se ha notado con mucha claridad que los de dicho cuarto han estado formando un vinculo y una buena amistad, aunque el público afirma que todo sería más que una estrategia de Mayer y Poncho de Nigris para limpiar su imagen.

Wendy expone a Sergio y Poncho. Internet

Pero, aunque muchos le han gritado a Wendy que se cuide del actor de La Fea Más Bella y que la están utilizando solamente para obtener más votos en las nominaciones, la influencer sigue mostrando la lealtad hacía sus compañeros y los ha apoyado, pide votos a sus fans para ellos y hasta hacen retos para mantenerse todos juntos y llegar hasta la final, por lo que ahora dejó a más de uno con la boca abierta ante sus confesiones.

Esto pues recientemente la integrante del trío de 'Las Perdidas' durante su ya clásica sección, Resulta y Resalta, al lado de Emilio Osorio fue muy contundente al afirmar que Mayer la tiene harta y hasta la "chin..." debido a que sentía que él creía que esa era su casa y no era así, que los regañaba a todos porque se molestaba si había algo de una manera que no le gustaba, además de burlarse de que supuestamente para ahorrar agua quiere llenar los tinacos de los escusados, pero que es excesivo e impide que se vayan las necesidades.

Pero esto no fue más que una dinámica divertida en la que también hablaron del resto de los habitantes, como el famoso galán de novelas y deportista, Jorge Losa, al cual tacharon de ser aburrido por ser "tan bueno", además inclusos tanto Emilio como Wendy se dijeron que es lo que no les gustaba de ellos, demostrando que su dinámica no era en mal plan, sino mostrar al público lo que sucede con la convivencia diaria y a lo que deben de acostumbrarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui