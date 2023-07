Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa y muy querida productora de TV, Silvia Pinal, volvió a preocupar a sus millones de fans, esto debido a que pese a que negaron crisis de salud de la Diva de Televisa, la realidad es que la reconocida y galardonada actriz volvió a poner en tela de juicio que está bien al no asistir a los Premios Bravo, con los cuales tenía cita desde hacía meses y anteriormente se había mostrado emocionada de ir, ¿será acaso que mintieron sobre su estado?

Como se sabe, a través de su cuenta de Twitter el famoso publirrelacionista que trabajó para los Pinal, Emilio Morales, informó que la reconocida actriz tenía problemas de salud, señalando que: "Lamento informarles que el estado de salud de Doña Silvia Pinal es delicado, luego de que desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general", siendo esta la segunda vez en un mes que se dice que correría peligro.

Tras este hecho, la familia se mostró molesta y la hija de la también política, la actriz Sylvia Pasquel salió a desmentir por completo, afirmando que: "Este señor no tiene nada que hacer más que dar falsas noticias. ¿Qué le pasa?, a ver que enseñe un certificado o algún papel donde diga que mi mamá está en esas condiciones", incluso poco después la asistente de Pinal, Efigenia Ramos salió a decir que su jefa estaba perfectamente de salud y no deberían creerse todo lo que se dice si no viene de la familia.

Silvia Pinal. Internet

Pero eso no fue todo, pues aunque dos personas cercanas y 100 por ciento confiables de la actriz salieron a desmentir lo dicho, la propia Silvia Pinal a través de un video transmitido por Venga la Alegría también afirmó estar sana con este contundente mensaje: "A todos esos que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer ¡sí que sí, estoy bien!", luciendo guapísima con un elegante peinado y maquillaje, además de un pantalón negro y una blusa rosa mexicano.

Y aunque esto debió de haber sido suficiente para calmar las especulaciones, estas volvieron a surgir cuando la noche del pasado martes 25 de julio, la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real fue la mayor ausente de la entrega 31 de los mencionados premios, en los cuales año con año sin falta siempre se cuenta con su presencia y en este 2023 se esperaba lo mismo, incluso la madre de Alejandra Guzmán afirmaba que ahí se le vería.

Ante este hecho, las redes sociales y los medios de comunicación han estado especulando sobre qué podría haber sucedido para que Silvia no se presentara, por lo que a los asistentes le cuestionaron al respecto, a lo que todos prefirieron no hablar mucho del tema, destacando que era importante enfocarse en el evento y dejar que la familia después aclarara lo que quisieran o vieran conveniente.

Fuente: Tribuna del Yaqui