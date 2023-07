Myriam Montemayor se siente satisfecha tras la audiencia con Toñita; tiene orden de restricción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que han pasado más de dos décadas de que Myriam Montemayor Cruz y Antonia Salazar coincidieron el proyecto de TV Azteca, La Academia, la realidad es que no se quieren ver ni en pintura y han comenzado a tener audiencias para arreglar las diferencias que por años han venido arrastrando y que han afectado incluso a sus seres cercanos, por lo que esperan todo se solucione.

El pasado martes 25 de julio, Toñita tenía programada una conferencia de prensa, la cual tuvo que suspender de última hora tras ser notificada de su cita en los juzgados, así que ya pudieron comenzar a desahogar sus pruebas y será este jueves cuando la 'Negra de Oro' se encuentre con los reporteros para hablar de sus proyectos, así como de algunos detalles de su proceso legal en el que incluso ya cuenta con una orden de restricción.

Por su parte, Myriam estuvo como invitada en los Premios Bravo 2023, donde tuvo un encuentro con los medio y le cuestionaron acerca del proceso, mismo del que no quiso ahondar en detalles, pidiendo en todo momento hablar de temas más alegres, pero destacó que se siente satisfecha con el avance que tuvieron y advierte que no se piensa detener hasta que todo se ponga en orden.

Instagram @mryammontecruz_

Mi idea no es hacer una cuestión mediática de eso que ya está en otras instancias legales".

La cantante reiteró que ella nunca ha hecho nada para afectar a terceros, negando el bullying que la veracruzana asegura que le hizo por años: "Yo nunca le he hecho daño a nadie y le deseo muchas bendiciones a todo el mundo", así que habrá que esperar a que culminen las audiencias para conocer quién tiene la razón y cuáles serán las consecuencias, pues incluso en su momento llegaron a lanzarse amenazas.

¿Cómo surgió el pleito entre Myriam y Toñita?

Todo inició en 2019, cuando Antonia Salazar rompió el silencio y acusó a Myriam de hablar mal de ella a sus espaldas y la tildó de "hipócrita" en redes sociales con un contundente mensaje: "Si algo me molesta en la vida es la gente hipócrita, así que ya bájale a tu des…dre, porque si tú no te callas la boca, la mía va a decir las cosas que has hecho y no son nada bonitas", escribió en Twitter.

Por su parte, la ganadora de la primera generación la acusó de misógina junto a sus compañeros Raúl Sandoval y Víctor García, pero Toñita le recordó que ella le lanzaba comentarios racistas y le hacía burlas acerca de su aspecto físico, pero las cosas se tornaron intensas al punto de responsabilizarse la una a la otra en caso de que algo les llegará a pasar, pues los fans se subieron al pleito y la llamada 'Negra de Oro' dijo que recibió amenazas en las que incluso su familia se vio afectada y Myriam interpuso una orden de restricción.

Instagram @tonitamusic1

Fue en marzo de 2023 cuando Myriam anunció que había emprendido acciones: "Debido a las constantes declaraciones sin verdad ni fundamento, desde hace 6 años así como en fechas recientes y ataques que se traducen en violencia, los cuales derivaron en amenazas directas hacia mi persona, me vi en la necesidad de solicitar las medidas de protección ante un Juez", escribió.

Por su parte, la jarocha se quejó de haber sido notificada en la madrugada en su domicilio, además de que le recordó que ella también ha sido víctima de sus ataques, así como los de sus fans, quienes asegura incluso se han metido con su hija, pero se ha mostrado confiada en que todo saldrá a su favor, pues dice tener las pruebas necesarias para demostrarlo.

Fuente: Tibuna