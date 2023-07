Poncho de Nigris rompe la regla del juego de congelados y exigen su nominación automática en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, ahora por la reciente prueba que les impuso 'La Jefa' a los habitantes, quienes fueron advertidos de la llegada de una persona, siendo Wendy Guevara la sorprendida con la visita de su amigo Marlon Colmenarez, pero al parecer Poncho de Nigris violó las reglas y en redes sociales exigen que se le castigue como ha sucedido con otros participantes.

Fue durante la transmisión del pasado 25 de julio, donde les indicaron que estarían en el jardín y en cuanto se escuchará la alarma todos deberían quedarse inmóviles como en el famoso juego de los congelados, pero quien por error se moviera, podría ser castigado con la nominación automática, así que la estancia del influencer podría correr peligro y con grandes posibilidades de ser el siguiente eliminado.

En el video compartido por la página oficial del programa de Televisa, se escucha la indicación para que salgan y en cuanto suena la alarma, De Nigris da un paso más y alcanza a mover la cabeza, aunque cabe destacar que la puerta todavía no se abría por completo, razón por la que quizás no le llamaron la atención, pero en redes sociales ya se armó un escándalo y piden que se cumpla con su castigo.

No obstante, a pesar de todo no han notificado que el regiomontano vaya a tener consecuencias y de ser así tendremos que esperar a la gala que se celebrará a las 08:30 de la noche, misma en la que se ejecutarán las nominaciones, aunque es muy probable que no pase nada como ha ocurrido con otros personajes que no siguen con rigor las reglas, es por eso que gran parte de la audiencia se ha decepcionado de la producción.

Poncho de Nigris está molesto con la producción

Sin duda, esta no ha sido la mejor semana para Poncho de Nigris ya que también acabó molesto con la producción luego de que se presentará la nueva función de cine, donde no figuro en ninguna escena, mientras que Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron los protagonistas, lo cual le hace pensar que los están ayudando a impulsarse para llegar a la final.

Todo parece indicar que el intérprete de La Cobra no está soportando el brillo de sus propios compañeros, así que tendrá que enfocarse en generar contenido para que lo volteen a ver, pero su actitud no le ha estado ayudando y más vale que se relaje, de lo contrario únicamente se ira enganchando, así como acumulando detractores.

Fuente: Tribuna