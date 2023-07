"Qué mier...": Wendy Guevara explota en 'La Casa de los Famosos México' y exhibe la peor cara de Apio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera temporada de La Casa de los Famosos México se encuentra en la recta final y por ello la tensión entre los habitantes se encuentra cada vez fuerte. Durante una reciente dinámica, la aclamada guanajuatense Wendy Guevara explotó frente a las cámaras de Televisa y exhibió la peor cara de Apio Quijano, el más reciente eliminado; además otros habitantes también se lanzaron contra el cantante.

Mientras estaban en la sala del jardín junto a la alberca, Poncho de Nigris y Nicola Porcella se empezaron a burlar del primer expulsado del Team Infierno porque mandó a pedir unas chanclas que dejó olvidadas dentro de la casa: "¿Es en serio? el Apio pidiendo sus pant... pin... chanclas, agarrado, qué raro cabr... siempre fue así", dijo el originario de Monterrey, Nuevo León, además de que decía que él le obsequiaría sus pantuflas.

Por otro lado, Nicola le mandó a decir a Apio que al parecer le estaban pagando muy poco en el grupo Kabah pues mandó pedir un objeto olvidado dentro de LCDLF: "Hay que decirle a los de Kabah que empiecen a cobrar más caro". Por otro lado, Poncho seguía sacando al sol los trapitos sucios de Quijano: "Se llevó todo, pasta de dientes de aquí de la casa, se llevó la toalla, se mam...", dijo mientras Emilio Osorio no paraba de reír.

Segundos después, el esposo de Marcela Mistral siguió insistiendo en que Apio ya no debería de preocuparse por unas chanclas que dejó en el reality: "Cómprate unas pantuflitas afuera, no mam... ¿neta todavía estás preocupado por unas pantuflas aquí? te llevaste todo cab..., vaciaste las bebidas del refri, todo". Y fue ahí cuando algunos otros integrantes de 'La Casa' mencionaron que Apio se fue con la maleta muy llena.

Poncho incluso dijo que Apio se llevó su cigarrillo electrónico: "Los cajones de la cocina, todo, no dejó nada, se llevó ligas, no dejó ni el vape, déjaselos ahí los cigarros". Por su parte, Sergio Mayer dijo que está decepcionado de la actitud de Quijano: "Yo he hablado bonito, pero sí te la mamas...". Y 'La Barby' Juárez añadió: "Es que hay personas que sí son muy (meticulosas) con sus cosas".

Asimismo, en una dinámica en la suite del líder, Wendy dijo que estaba enojada con el cantante porque la dejó sin vape: "Me molestó bastante que no me dejó el eso electrónico, el vape, eso me molestó, qué mierd... Apio, porque no me dejaste ese deste del vape". Por su parte, Emilio detalló qué era lo que más odiaba de Apio: "Sí me molestaba a veces, se van a dar cuenta, que en cada conversación era el 'yo, yo, yo', sentía que no te escuchaba para contar su historia".

