Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 26 de julio Rauw Alejandro por fin rompió el silencio y salió a hablar de su separación de la cantante Rosalía, luego de que los rumores con respecto a su ruptura apuntaran a una posible infidelidad de su parte con la modelo colombiana Valeria Duque. En tanto que la española, quien recién finalizó su gira Motomami World Tour, sigue sin hablar de su rompimiento con el originario de Puerto Rico.

Como se sabe, fue la revista People la que filtró la noticia de que el reggaetonero y la intérprete de éxitos como Despechá presuntamente habían finalizado su compromiso matrimonial a solo unos meses de haber anunciado su boda. Y es que recientemente Rosalía había contado los detalles de cómo fue la pedida de matrimonio, pues al final del video clip de la canción Beso incluyó una grabación en la que aparece llorando y mostrando el anillo de compromiso.

Aunque eran consideradas como la pareja del momento, surgieron rumores de una posible infidelidad de parte de Rauw. El artista puertorriqueño fue relacionando con una guapa modelo colombiana de nombre Valeria Duque, con quien presuntamente pasó la noche tras uno de sus conciertos en México. Esta versión surgió en redes sociales y fue hasta esta tarde de miércoles que el cantante de 30 años decidió hablar al respecto.

Rauw Alejandro acaba de enviar un comunicado de prensa a través de sus historias de Instagram para anunciar que es oficial su separación de Rosalía y compartió que se siente muy triste por esta situación: "Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi", empezó diciendo el intérprete de éxitos como Te felicito y Baila conmigo.

Acto seguido, el puertorriqueño admitió que desde hace meses él y la catalana decidieron romper sus planes de boda pero aseguró que no se debe a un problema de infidelidad, como se especuló: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", expresó.

Finalmente, Rauw agradeció todo el apoyo de sus seguidores y fans, además de que explicó que decidió hablar públicamente de la separación de 'La Motomami' porque no estaba feliz de que mancharan su historia: "No podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", finalizó el cantante. Ahora se espera que Rosalía salga a contar su versión de la ruptura con el reggaetonero del momento.

Fuente: Tribuna