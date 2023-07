¡Se pone celoso! Poncho de Nigris explota contra el protagonismo de Nicola Porcella en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los programas más populares del momento y el 'Team Infierno' se logró posicionar como el favorito entre el público, aunque rumbo a la final han comenzado a surgir alguna diferencias entre ellos y Poncho de Nigris no pudo ocultar su envidia hacia Nicola Porcella, quien le terminó poniendo un alto ante sus comentarios.

Para que los habitantes tengan un momento de entretenimiento, 'La Jefa' decidió darles noches de cine, pero se trata de una dinámica particular en la que les pasan fragmentos de lo que han hecho en los últimos días, así que se divierten al ver sus ocurrencias, pero Poncho ya está cansado de que la producción se enfoque únicamente en el 'shippeo' de 'Wencola', pues desde que entraron al proyecto se les ha vinculado a Wendy Guevara y Nico.

En la última emisión, el peruano salió en toda la película y eso no fue del agrado de algunos, así que el esposo de Marcela Mistral irónico dijo que falto que pasaran otra película más de Nicola, por lo que él no se quedó callado y le dejó en claro que no es su culpa la edición: "Tranquilo Poncho, ya te va a tocar".

Por su parte, Poncho y Sergio Mayer se la pasaron hablando acerca de los reflectores que le han dado, así que creen que por eso se ha logrado salvar e incluso podría llegar a la final: "Con razón, todo el movimiento que hay. Todo el tiempo que le están dando, así está cab…ón".

Sin embargo, De Nigris negó rotundamente que sus comentarios hayan sido malintencionados, pero lamenta que no haya aparecido en ningún fragmento de las películas: 2Lo dije porque es la verdad, no lo hice en mala onda. Todos fueron de Nicola y faltó ese", expresó molesto sin que los demás comprendieran su inconformidad.

La cosa no paro ahí, dado que después tanto Poncho como Sergio comenzaron a hablar al respecto y señalaron que será difícil ganarle a los 'Wencola', destacando el protagonismo que les han dado e incluso consideran que todo está preparado para que la chica de Las Perdidas gane: "Todo es Wendy y está bien, es lo que está funcionando afuera, pero si a mí me dicen que voy a ir contra youtubers e influencers no aceptó", dijo Mayer.

Al final, el público los tacho de "envidiosos" y de "transfóbicos" ya que remataron diciendo que no quieren darle tanto foco al tema de Wendy Guevara, quien podría ganar por el hecho de ser mujer trans: "Si me dicen vamos a aprovecharlos a todos ustedes para lanzar a la primer trans, entonces no me utilicen a mí. Soy incluyente y respeto la diversidad, pero no es mi estilo".

