¿Tercera en discordia? Yolanda Andrade revela si tuvo que ver con separación de Montserrat Oliver

Ciudad de México.- Después de tantos rumores y especulaciones de ser la tercera en discordia, la famosa actriz y muy polémica presentadora, Yolanda Andrade, recientemente decidió romper el silencio y finalmente responder si tuvo que ver en la aparente separación sentimental de su gran amiga y colega, la querida presentadora, Montserrat Oliver, y su actual esposa debido a sus supuestas atenciones con ella.

Como se sabe, Oliver tiene varios años en una relación sentimental con la guapa Yaya Kosikova, y aunque parecían estar felices y enamoradas hace poco, el publirrelacionista, Emilio Morales, acaba de asegurar que ambas mujeres lamentablemente estaban separadas y atravesando por una muy severa crisis matrimonial que las llevaría al borde del divorcio, causando un gran revuelo entre sus seguidoras.

Según lo expresado por este publirrelacionista y la también periodista de espectáculos, Inés Moreno, el motivo que las tendría en ese punto tan insostenible de su relación sería la Andrade, quien es expareja de Montserrat, una gran amiga y su compañera en Montse y Joe, afirmando que después de que la presentadora estuvo tan grave de salud, Oliver ha estado demasiado al pendiente de ella y eso tiene celosa y muy molesta a Yaya.

Ahora, tras un par de días de estos rumores tan polémicos, tanto Yolanda como la presentadora de Reto 4 Elementos decidieron salir a negar en conjunto lo que está sucediendo mediante un video en sus respectivas cuentas de TikTok, en el que mostraron que no prestaban atención a las especulaciones y seguían siendo buenas amigas, pues en todo momento estuvieron juntas y Montserrat con una gran sonrisa.

En el mencionado material audiovisual, Oliver con una sonrisa le expresó a su colega en Univisión que: "Dicen que me estoy divorciando por cuidarte, la gente ya no sabe qué inventar", a lo que Andrade en su lugar le cuestiona bastante confundida si es que ella es la culpable de lo que sucede y la también actriz le responde que no es cierto, que no deberían de creerse todo lo que se dice sobre ellas.

Cabe mencionar que por el momento Kosikova se ha mantenido en silencio ante las especulaciones y tantos comentarios en las redes sociales, manteniendo privada su relación amorosa con Montserrat en lo más privado posible, como suelen hacerlo, lo que demostraría que prefiere ignorar la situación, dado a que no es la primera vez que se dice que ella estaría celosa de la cercanía de las presentadoras que tienen más de 20 años conociéndose.

Yolanda con Montserrat y Yaya. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui