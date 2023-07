VIDEO: Tras concluir su compromiso con Rauw Alejandro, Rosalía rompe en llanto en pleno concierto

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El pasado martes 25 de julio, quedará como una fecha importante en el mundo de la música, no porque se haya lanzado un proyecto relevante, sino porque se confirmó que la cantante Rosalía y el cantante Rauw Alejandro ya no llegarían al altar como se había esperado, pues ambos famosos tras tres años de relación, terminaban de manera definitiva por temas que hasta la fecha no han sido reveladas; sin embargo, todo parece indicar una infidelidad de parte del boricua a la catalana.

Fue el pasado marzo cuando ambos cantantes anunciaron, a través de la publicación del video del tema musical Beso, que estarían a poco de darse el 'sí, acepto', pues el cantante le haba dado a la interprete un lujoso anillo de compromiso. Pronto los fans de ambos, esencialmente de la española, estaban a la espera de saber cada detalle del encale matrimonial pero no fue sino hasta unos meses más tarde que la revista People informara que tal boda no se llevaría acabo ya que ambos llevaban varios meses en calidad de 'solteros'.

Ante la duda sobre si esto esta cierto o no pues ninguno de los involucrados había conformado nada, actualmente se ha hecho viral un par de fragmentos del último concierto de la 'Motomami' en París, presentación que no solo era la última que ofrecía como parte del tour que incluso la trajo a México, sino que además se dio en el marco en que ella y su entonces novio se decían adiós de manera definitiva. Fue por ello que la cantante de 30 años de edad, no pudo evitar romper en llanto delante de su público que solo pensaba, se trataba de un momento donde se conmovió sin saber la verdadera razón.

Foto: cortesía

Mientras cantaba el tema Hentai, la originaria de San Cugat del Vallés, España, dijo con la voz entrecortada que su tour terminaba en la denominada 'Ciudad de la luz'. Visiblemente conmovida, agradeció a los fans el apoyo y con ello, se llenó de una ovación; sin embargo, su llanto no fue solo por concluir la gira mundial, sino porque estar sobre un escenario era lo que le ayudaba a mantenerse fuerte en medio de esta separación. Fanáticos de todo el mundo no han dejado de compartir dicho clip pidiendo darle más apoyo del que la cantante ya había estado recibiendo.

Aún no sé cómo será el siguiente capítulo. Hay algunas ideas o ilusiones, pero pues yo qué sé. Solo Dios sabe, Dios dirá", dijo entre lágrimas y aplausos.

La interprete de temas como Despechá, Bizcochito o Con Altura, solo se enfocó en cerrar su tour delante de un recinto lleno al cual le agradeció el apoyo incondicional; sin embargo, también ha trascendido que, mientras interpretaba el tema Beso, rompió en llanto pues basta recordar que con esta canción se confirmaba que luego de dos años juntos, los cantantes estaban listos para dar el siguiente paso, que era el de estar juntos de por vida tras llegar al altar.

Rauw Alejandro, no te lo vamos a perdonar nunca", se lee en redes.

Internautas han recordado que en el pasado, Rosalía le confesó a Rauw Alejandro que, tras conocerlo, recuperó la fe en la masculinidad ya que ella pensaba que los hombres, especialmente con los que ella se haba rodeado, eran emocionalmente inviables; sin embargo, él le había cambiado la perspectiva ya que le mostró no tener miedo a querer y ser querido, por lo que los rumores sobre una posible infidelidad han resaltado ya que insisten, la manera en la que s ele vio llorando sobre el escenario demostraban un sentimiento de decepción que ella simplemente no pudo dejar fuera del que hasta ahora es su tour más exitoso.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna