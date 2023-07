¡Vividor! Evelyn 'La Mamita' Hernández explota contra la visita de Marlon Colmenarez en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ocho semanas de estar lanzando mensajes a Marlon Colmenarez, Wendy Guevara recibió su visita en La Casa de los Famosos México, donde le llevó un gran ramo de rosas y le recordó lo mucho que lo quiere, además de hacerle saber el gran trabajo que está haciendo en el reality con la intención de que siga adelante para que busque el triunfo y el premio de los cuatro millones de pesos.

La integrante del clan de 'Las Perdidas' fue la más feliz con esta sorpresa y fue evidente que se levantó su ánimo, pero sus amigas no están muy contentas con la aparición del exintegrante de Enamorándonos, a quien de colgado y vividor no bajan, así que como era de esperarse no tardaron en reaccionar acerca de su intervención, la cual podría tener un interés de por medio.

Desde sus redes sociales, Evelyn 'La Mamita' Hernández, quien le ha mostrado su apoyo y ha viajado para lanzarle porras, compartió con sus seguidores un meme en el que se lee: "Que alguien le diga a Wendy que esconda su cartera antes que Marlon le pida dinero", dejando en evidencia que la relación que tiene con ella se basa en intereses, así como en querer colgarse de su fama.

CAPTURA DE VIDEO

Además, realizó un live en el que mencionó molesta que esta fue una mala jugada de parte de la producción para intentar desestabilizarla y buscar que fuera nominada, algo que afortunadamente no su sucedió: "De verdad que no puedo con esto, pareciera que odian a Wendy. Están viendo por lo que está pasando y todo el hate que ha recibido mi hermana para meterle a Marlon, creo que se pasó la producción".

La creadora de contenido resaltó que no le pareció que le llevaran a su amigo y no a su mamá, quien acaba de cumplir años, pues ella ha sido su pilar durante toda su vida, mientras que Colmenarez se había negado a ir a apoyarla, poniendo un sinfín de pretextos como que se descompuso su camioneta, que le quedan lejos los foros y que se acaba de cambiar de casa.

Pero eso no fue todo, pues la 'Mamita Hernández' advirtió que revelara quién estuvo detrás de la invitación de Marlon y los motivos por los que aceptó, lo cual dejó en shock a las redes sociales, donde le han llovido criticas al también striper, quien asegura que su amistad con Wendy es sincera, aunque ni sus familiares están contentos con él y tras los ataques que ha recibido bloqueó a todas las chicas de 'Las Perdidas'.

Fuente: Tribuna