¡Ya supérame! Yeri Mu exhibe que Naim Darrechi le sigue rogando tras su escandalosa ruptura

Ciudad de México.- La famosa y polémica influencer, Yeri Mua sigue dando de qué hablar y hace unas horas demostró a sus millones de seguidores que se encuentra en un proceso de sanación tras su escandalosa ruptura con Naim Darrechi, quien al parecer no pierde la esperanza de que exista una reconciliación, pero todo parece indicar que esta vez no habrá marcha atrás.

Fue desde sus historias de Instagram, donde la llamada 'Bratz Jarocha' lo exhibió demostrando que a pesar de que llevan semanas de haberse dejado y de que dijo no querer saber más de él, Naim la sigue buscando, así que dejó las imágenes donde se puede apreciar las llamadas perdidas que le hizo, según ella con la intención de hacerle algún reclamo.

Su publicación la acompañó con el tema de Grupo Firme Ya Supérame, haciendo hincapié en la frase: "¿Qué parte no entiendes cuando te dijo que no?, ¿La N o la O? Tu tiempo se acabó" y dejó unos emojis con caritas llorando, asegurando que ya está cansada de que le siga insistiendo, por lo que no piensa guardar silencio.

Hasta mucho me aguante en quedarme calladita esta última vez para ya terminar en paz, pero ya me harto. Nmms, ya wey", escribió.

Por su parte, el español no ha comentado nada al respecto, pero se la ha pasado publicando cosas como imágenes de cómo se vería su hijo, algo que asegura le motiva mucho, pero tendrá que esperar a que suceda ya que el que iba tener con la veracruzana no se concretó, dado que la joven quiso interrumpir el embarazo por los maltratos que la daba.

Las polémicas más fuertes de la relación de Yeri Mua y Naim Darrechi

Todo su romance estuvo lleno de polémicas, empezando porque surgió en medio de la relación que sostenía con Aarón Mercury, además de que todos le advertían que Naim no tenía la mejor reputación ya que salió de su país por problemas en con la policía y fue acusado de mentirle a sus exparejas para que accedieran a tener intimidad sin protección.

A través de redes sociales, el español no se limitaba y le realizaba tocamientos, fue detenido en Veracruz por consumo de marihuana y la jarocha tuvo que ir a sacarlo, mientras que tras su ruptura se destapó que la golpeaba y mostró su lado agresivo con los reporteros al agredirlos cuando regresaban de un viaje, así que como ya todo estaba fracturado, Yeri aprovechó esta situación para zafarse de él, aunque a las pocas semanas volvieron y tras descubrirle una infidelidad le puso punto final.

