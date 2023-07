Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores y especulaciones la famosa y muy querida cantante catalana, Rosalía, finalmente decidió a través de sus redes sociales pronunciarse sobre la infidelidad que dicen que acabó con su compromiso y relación sentimental con el reconocido cantante del reggaetón, Rauw Alejandro, con la polémica modelo colombiana, Valeria Duque, ¿acaso confirma lo dicho?

Como se sabe, la mañana del pasado martes 25 de julio, a tan solo tres meses de haber anunciado al mundo entero que se comprometieron con el romántico tema de Beso, varios medios de comunicación como Hola y People, afirmaron que la intérprete de Despechá y Rauw habían puesto fin a su relación amorosa y compromiso, sin embargo, en ningún momento mencionaron cuales serían las razones de esta abrupta decisión.

Y aunque no había nada confirmado, en Twitter la pareja se volvió tendencia, especialmente por la impactante teoría que salió a la luz, pues la usuaria Juliana García Ec dijo que Rauw le fue infiel a Rosalía con la mencionada colombiana, a la cual apodó 'Venita' para cuidar su identidad, sin embargo, con lo dicho sobre cómo, dónde y cuándo fue la supuesta infidelidad, muchos señalaron que fue Valeria, por lo que miles comenzaron a atacarla sin piedad.

Rosalía desmiente infidelidad de Rayuw con Valeria. Internet

Tras esto, el intérprete de Punto 40 a través de sus redes sociales decidió aclarar la situación al verse envuelto en tantos escándalos y especulaciones, expresando que: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", afirmando que: "No podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Ahora, la mañana de este jueves 27 de julio fue el turno de Rosalía de emplear su cuenta de Instagram para lanzar un breve pero contundente mensaje, en el cual señala que espera que entiendan que ella no quiere hate hacía su expareja, pues "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul", dejando muy en claro que no hubo infidelidad, señalando que: "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido".

Finalmente, la intérprete de Motomami quiso pedir a sus millones de seguidores que respeten la situación que atraviesan, debido a que: "Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", dejando en claro que estaba en un momento en que quería paz y ya no hablar más del tema, a lo que ha recibido todo el apoyo de sus millones de seguidores en redes sociales.

Rosalía habla de Rauw Alejandro. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui