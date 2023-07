Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La tarde del pasado miércoles 26 de julio, el mundo de la música se estremeció con la noticia referente al deceso de la cantante y compositora Sinead O'Connor, encargada de éxito internacional Nothing Compares 2 U, la cual tenía apenas 56 años y era sabido, atravesaba por varios trastornos emocionales que incluso la llevaron a lanzar una advertencia sobre atentar contra su vida en 2013. Si bien no ha habido una causa oficial respecto a su fallecimiento, las autoridades revelaron avances en esta investigación.

La cantante de pop irlandesa, quien además saltara a la fama durante la década de los 90, no murió en su país natal, sino que este lamentable hecho tuvo lugar en Londres, capital de Reino Unido donde, de acuerdo con las autoridades, fue encontrada "inconsciente" al interior de su domicilio, por lo que tras investigar si había algún crimen que investigar, se llegó a la conclusión de que este fallecimiento no era considerado "sospechoso".

A través de un reporte, se informó que al rededor de las 11:18 horas, tiempo local, se recibió una llamada mediante la cual se advirtió sobre la presencia de una mujer inconsciente en un domicilio particular ubicado en el área SE24, código postal que corresponde al sitio donde la cantautora residía de manera oficial. De manera inmediata, se desplegaron varios cuerpos de emergencia para atender la situación pero desafortunadamente no se pudo hacer nada por ella.

Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar (...) La muerte no se considera sospechosa2, dijo Scotland Yard a través de un comunicado.

La cantante Sinead O'Connor murió al interior de su domicilio en Londres.

Tras este reporte, la familia de la cantante quien además de haber lanzado el tema Nothing Compares 2 U era responsable de canciones como No Man's Woman, This is the Day o Drink before war, por mencionar algunas, informó a través de un comunicado de prensa que la famosa ya no estaba en el plano terrenal, por lo que de manera inmediata la prensa británica difundió los hehcos estremeciendo así al mundo. La interprete basta recordar, hace 18 meses atravesó por la muerte de su hijo Shane de apenas 17 años de edad.

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil".

El presente de Irlanda, Michael Higgins también se pronunció por este deceso y aseguró en un comunicado que todo el país había perdido a "uno de nuestros compositores, cantantes e intérpretes más grandes y talentosos de las últimas décadas". La famosa en 2018 se convirtió al islam y desde entonces no solo desató polémica, sino que además se mantuvo alejada del ojo público hasta hace unos meses acudió a recibir un premio en su natal Irlanda donde sorprendió a la audiencia al mostrase con una amplia sonrisa.

El premio que recibió fue al Álbum Irlandés Clásico en el Premio de Música RTÉ Choice, evento que tuvo lugar en Dublín el pasado mes de marzo de 2023. La famosa subió al estrado mostrándose con la cabeza cubierta debido a la nueva religión que profesaba y con ello, se convirtió en su ultima aparición pública antes de su repentina muerte. Delante del público, abordó la muerte de su hijo y por ello aseguró que este premio iba dirigido a "todas las madres de niños suicidas".

última aparición pública de Sinead O'Connor

Fuente: Tribuna