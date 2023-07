Destrozan a 'Una Familia de Diez' porque Ortiz de Pinedo llamó "despropósito" al filme de 'Barbie'

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 26 de julio, el hijo de Jorge Ortiz De Pinedo, Oscar Ortiz De Pinedo, se echó a prácticamente todo Twitter encima, por dar una mala crítica de la película de Barbie, filme que, según palabras del escritor de Una Familia de Diez, es un "despropósito", hecho que no le agradó en absoluto a los fans de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Todo comenzó porque el día de ayer, el escritor de Renta Congelada, publicó un tuit en el que señalaba que había acudido a ver la película de Barbie, junto a su esposa y sus hijas, sin embargo no le había parecido entretenida e incluso acusó al guión de seguir lo que él llamó "la agenda progre", opinión que no tardó en ser sumamente criticada por parte de quienes sí disfrutaron del filme de Greta Gerwig.

Esto desató que el apellido Ortiz de Pinedo se convirtiera en tendencia en redes sociales, donde una gran cantidad de personas criticaron al escritor, puesto no consideran que tenga el poder ético y moral de juzgar una obra como lo fue Barbie porque simplemente se limita a hacer chistes "machistas" y "clasistas" a través de sus obras, como es el caso de Una Familia de Diez y Renta Congelada; incluso hubo quienes metieron al ruedo a Jorge Ortiz de Pinedo a quien atacaron por ser el escritor y protagonista de La Escuelita donde también se hacían muchos chistes entorno a la mujer.

Como se mencionó anteriormente, el apellido Ortiz de Pinedo no fue lo único que se convirtió en tendencia tras la crítica de Barbie, ya que, los internautas también arremetieron en contra de Una Familia de Diez, al grado en el que el show de Televisa también se convirtió en un hashtag lleno de insultos, tal y como se leyó en la anterior cita, donde criticaron a sobremanera los chistes del programa de comedia.

"El hombre que escribió 'Una Familia de Diez' (llena de 'chistes' malísimos sexistas y clasistas), verdaderamente se atrevió a decir que la película con más ganancias en la historia dirigida por una mujer es un despropósito. La audiencia masculina no conoce límites", "Oscar, eres escritor de 'Una Familia de Diez', ¿cómo te atreves a cuestionar la estructura del guión de Greta Gerwig y Noah Bumbach? T u familia nos trajo joyas machistas como 'La Escuelita VIP'. No sé", "Escribiste 'Una Familia de Diez', obviamente no te iba a gustar 'Barbie', no había la misoginia, el clasismo y chistes pen... que tanto te gustan".