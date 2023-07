Fallece el cantante de 'Hotel California', Randy Meisner; esta es su escalofriante causa de muerte

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este viernes, 27 de julio, el mundo de la música se vio obligado a vestirse de luto por el fallecimiento del cantante de El Hotel California y vocalista de la banda The Eagles, Randy Meisner. La noticia de su muerte fue dada por un comunicado emitido por la mencionada banda de rock, quienes compartieron con el público lo mucho que lamentan la defunción de su compañero.

De acuerdo con información brindada por el documento de The Eagles, Randy perdió la vida el día de ayer, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. De acuerdo con algunos informes, Meisnter murió a causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, se tratan de una serie de afecciones respiratorias que dificultan el paso del aire por los pulmones.

Las más comunes de EPOC son la bronquitis crónica y el enfisema. La EPOC es una enfermedad progresiva que puede causar tos, expectoración, falta de aire, sibilancias y fatiga. La principal causa de este padecimiento es el tabaquismo, aunque también pueden influir otros factores como la exposición a contaminantes ambientales, la infección por el virus del VIH o la deficiencia de una proteína llamada alfa-1 antitripsina.

Randy Meisner era fundador de The Eagles, junto con artistas como Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon; todos ellos formaron la banda desde el año 1971. Por su parte, Meisner se encargaba de dar la voz al a agrupación, así como también tocaba el bajo y se encargaba de escribir algunas canciones, varias de ellas fueron grandes hits de la banda como Desperado, On the border, Una de estas noches y Hotel California.

Como se mencionó anteriormente, The Eagles fueron los encargados de dar la "triste" noticia sobre el fallecimiento de Randy, quien habría perdido la vida en horas de la noche del día de ayer en Los Ángeles, a los 77 años de edad. La agrupación no dejó de reconocer lo importante que fue Meisner para ellos; por otro lado destacaron el "rango vocal" del artista, el cual fue clave para que obtuvieran gran éxito.

"The Eagles están tristes de informar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche (miércoles, 26 de julio) en Los Ángeles, a los 77 años debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Randy fue una parte integral de Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, 'Take It to the Limit'."

Randy Meisner nació el 8 de marzo de 1949 en Scotts Bluff, Neb, pero su carrera musical la hizo en Los Ángeles. Antes de llegar a The Eagles, el famoso fue bajista de la agrupación Poco, con Richie Furay y Jim Messina. También fue vocalista de la banda Stone Canyon Band de Nick Nelson. Lamentablemente, desde el día de ayer, el mundo de la música llora la muerte de una de las figuras más icónicas del rock de la época moderna.

Fuentes: Tribuna