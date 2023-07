Golpe a 'Hoy': Sofía Castro en 'VLA' habla de Angélica Rivera y hace confesión de Christian Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica actriz, Sofía Castro, se encuentra en medio del escándalo, pues le ha dado un duro golpe al programa Hoy después de haber brindado una entrevista reveladora a Venga la Alegría, en dónde habló sobre su madre, Angélica Rivera, e hizo una inesperada confesión sobre su primo, Christian Castro, y los momentos más virales de él sobre y debajo del escenario en los últimos meses.

Como se sabe, Sofía comenzó su carrera de actriz siendo apenas una joven adolescente de la mano de la empresa San Ángel, a la cual se madre y su padre, 'El Güero' Castro, han estado en toda su carrera, destacando principalmente como la protagonista juvenil en Vino El Amor, y actualmente en la que aparece como un personaje principal en Tierra de Esperanza, la cual produce precisamente el mencionado productor.

Pero ahora, la mañana de este jueves 27 de julio la joven apareció ante las cámaras de TV Azteca, debido a que le brindó amablemente una entrevista a sus reporteros, en la que le hicieron cuestionamientos con respecto a toda su familia, principalmente por la paterna, dado a que le preguntaron si es verdad que su tía, Verónica Castro, muy pronto va a regresar a las pantallas de televisión, después de varios años retirada tras fuertes escándalos en los que se vio inmersa.

Sofía Castro.

Esto debido a que la famosa y polémica presentadora, Laura Bozzo, afirmó que eran muy amigas y estaban viendo la probabilidad de crear algo juntas, pero que no había nada definido aún, sin embargo, Castro señaló que aunque sí tiene una relación cercana con su tía en realidad no tenía una respuesta para esa pregunta y no podría decir nada con respecto a esa amistad dado a que es un tema de la presentadora no de ella.

Ante tal respuesta, los reporteros tocaron el tema de las polémicas con su primo, Christian, como el hecho de que llegaría próximamente al altar o la ocasión en la que quedó en paños menores sobre el escenario, a lo que ella solamente soltó la carcajada y dijo que habla con su primo constantemente y solo podía decir que si eso le hacía feliz ella estaba con él y prefería no hablar ni a favor o en contra y mantener lo que conversaban en privado.

Y con respecto a su tan famosa madre, la denominada 'Gaviota', Sofía dijo que no hablaría por ella nunca, que no era su vocera y lo que habló sobre su matrimonio con Enrique Peña Nieto fue desde un punto de vista personal, y si es que volvería a las pantallas ella concluyó con un: "No lo sé, sería preguntarle a ella, es algo muy de mi mamá. Ni yo la puedo cuestionar, ni exigir, ni preguntar. Es algo que le tiene que nacer, cada persona tiene su tiempo para abrir su proceso".

Fuente: Tribuna del Yaqui