Hasta el cielo, Edwin Luna dedica emotiva canción a Yuribi Gómez, sobrina de Kimberly Flores

Ciudad de México.- La esposa del líder de La Trakalosa de Monterrey, Kimberly Flores se encuentra de luto por el lamentable fallecimiento de su sobrina Yuribi Gómez, quien dio su último suspiro ayer 26 de julio en Guatemala, razón por la que la empresaria viajó a su tierra para despedirse de quien consideraba una más de sus hijos, dado que eran muy cercanas y su ausencia le pesa.

Fue desde sus redes sociales, donde Kim informó a sus seguidores que después de semanas de permanecer internada y de pedir donaciones de sangre, la joven de alrededor de 25 años perdió la vida, aunque no dio detalles de los motivos de su deceso, aunque ha trascendido que fue a causa de complicaciones de una cirugía estética, dato que no ha sido confirmado por la familia.

A pesar de que son muy unidos, Edwin Luna no pudo acompañar a su esposa ya que tenía que cumplir con compromisos profesionales, así que desde sus historias de Instagram pidió que dejen de cuestionarle acerca del fallecimiento de Yuribi, pues por respeto a su familia no piensa dar declaraciones ni detalles. No obstante, mostró un video del concierto que ofreció en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde le dedicó una emotiva canción.

Con el corazón roto, el cantante tomó el micrófono para entretener a su público que se dio cita para corear sus mejores éxitos, no sin antes compartirles la difícil situación que se encuentran atravesando: "Esta canción en lo personal siempre la dedico a mi padre que en paz descanse, pero esta noche en especial le voy a enviar el video a toda la familia de mi esposa y se la voy a dedicar con un beso, abrazo y mucho cariño, porque hace unas horas acabamos de perder a una niña. Yo sé que a donde este Yuribi estará cantando".

Edwin le dedicó a su sobrina la canción Préstame a Mi Padre, la cual habla de la pérdida de su progenitor e invitó a todos los asistentes del show a que la dedicaran a sus seres queridos que se han adelantado y fue tan conmovedor el momento que en redes sociales lo llenaron de condolencias y mensajes de amor, reconociendo la fuerza que tuvo para subirse al escenario en medio de la pena que embarga a su familia.

La Trakalosa de Monterrey no se detiene y seguirán con su gira por México y Estados Unidos, al menos por lo que resta del mes, pues decidieron no cancelar ninguna de sus presentaciones: 27 de julio Veracruz, 28 y 29 Tennesee, 30 de julio Carolina del Norte, Estados Unidos.

Por su parte, Kimberly Flores no ha dejado de mostrar fotografías junto a sobrina y lamento que en su cuarto aniversario de casada no pueda estar presente Yuribi, quien fue una de sus damas de honor y meses atrás le dedicó un emotivo mensaje que deja en evidencia su unión: "No tuviste que tenerme nueve meses en tu vientre para amarme como una hija, ni yo nacer de tu vientre para amarte como una madre. Gracias por ser mi mayor ejemplo a seguir, ser mi admiración", le dedicó Gómez.

