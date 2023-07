Hijo de Mariana Levy confirma traición a Ana Bárbara; admite que intentó vender nota de la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimas días José Emilio Fernández Levy, hijo menor de Mariana Levy, no ha dejado de acaparar los reflectores del espectáculo debido a que fue involucrado en un fuerte escándalo de extorsión con Ana Bárbara. Ahora el joven confesó que sí es verdad que intentó conseguir dinero usando el nombre de la 'Reina Grupera', luego de tener diferencias con la famosa intérprete.

Como se sabe, fue José María Fernández 'El Pirru' quien denunció públicamente que su heredero trató de extorsionar a la intérprete de Bandido, pero ahora el joven negó esta versión asegurando que no tiene un audio o video en contra de Ana Bárbara, pero admitió que sí tuvo contacto con un medio de comunicación para obtener dinero a través de una publicación: "Hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala, no necesariamente buena, simplemente para dar una nota de ella y yo creo que eso fue lo que se malinterpretó", explicó José Emilio.

Asimismo, el nieto de doña Talina Fernández (qepd) compartió porqué decidió traicionar la confianza de la exesposa de su padre: "Lo que realmente pasó fue que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve unas indiferencias... con ella, unos pleitos, algunos problemas, y no sé, yo estaba solo pensando en enojo, en rencor, no estaba pensando bien", dijo durante la charla que sostuvo con las conductoras del programa La mesa caliente.

Asimismo, dijo que su padre está dando una versión equivocada de lo que pasó: "Yo jamás grabé a Ana Bárbara, y mucho menos llegué con ella y le dije ‘tengo este audio que te compromete, dame esto y aquí quedamos’, ¡jamás!", precisó y además resaltó que está "muy agradecido" con Ana porque ella fungió con el papel de una figura materna, luego del lamentable deceso de su exitosa madre, Mariana Levy.

Posteriormente, se transmitieron las imágenes de la conversión que Ana Bárbara sostuvo con Pato Levy, en las que la cantante se pronuncia sobre la polémica y dice entre lágrimas: "Lo que yo les he dado a mis hijos a todos, a los cinco, ha sido con mis defectos, con mis virtudes, una entrega con mi gordo, Emilio se aferró a mí, fue como un pedazo de mi alma, se aferró a su mami de la tierra, a mí, y era muy pegado a mí, ha sido muy pegado a mí".

Tras escuchar esta declaración, José Emilio aseguró sentirse muy arrepentido "por haberla dañado" y reconoció que se siente triste por el distanciamiento de la cantante: "Estoy apenado con ella, tengo de alguna cierta forma vergüenza en hablar con ella y verla a los ojos". Finalmente, el hijo de 'El Pirru' declaró que no descarta buscar en breve a la 'Reina Grupera' para limar asperezas.

Claro que voy a dar ese paso, yo sé que Ana Bárbara es una persona muy importante en mi vida, y que siempre va a estar para mí sin ningún interés, porque ella llegó a tomar el papel de madre, pero de una manera en serio, como realmente una madre lo hace", remató según declaraciones de Agencia México.

