'La Bebeshita' hace explotar a Manelyk González en 'Los 50' y protagonizan acalorado encontronazo

Ciudad de México.- Telemundo regresó con los realitys, siendo Los 50 su nueva apuesta y al parecer las peleas parecen no cesar entre los concursantes, pues en lo que va de la semana Manelyk González ya tuvo varios choques, así que fiel a su estilo no se guardó nada al expresar su molestia con Daniela Alexis, quien es mejor conocida como La Bebeshita; aquí los detalles.

Tal como lo ha demostrado desde que debutó en la pantalla chica, la llamada 'Pajarita' es sumamente competitiva y quiere llegar lo más lejos posible en el concurso y le frustra que sus compañeros no den el máximo en las pruebas, pues ponen en riesgo su estancia, así como los beneficios que pueden obtener, por lo que no ha tenido reparo al poner en su lugar a más de uno.

En esta ocasión le tocó a 'La Bebeshita', quien en una prueba de altura simplemente no pudo seguir adelante por su pánico, lo cual llevó a su equipo a perder no solo la prueba impuesta por el mítico 'León', también dinero y el beneficio de la inmunidad, por lo que Mane indico que prefería en su equipo a su archienemiga, Thalí antes que a ella por su bajo desempeño.

Las palabras de la exestrella de Acapulco Shore llegaron a oídos de la también conductora, quien no se quedó callada y le reclamó que desde el día uno está buscando pretextos para atacarla, dejando en evidencia que le tiene cansada su actitud: "Ni te pelo, ni te topo y me vales ver…a", le dijo entre gritos Daniela.

Algunos de sus compañeros intervinieron para que no llegaran más allá, así que Potro Caballero les pidió que tuvieran prudencia, dado que nada solucionaban discutiendo, únicamente darles de qué hablar a sus rivales y que aprovechen para dividirlos, algo que estuvo cerca de ocurrir ya que Thalí fue de inmediato a consolar a 'Bebeshita', aconsejándole que no le dé el gusto ni se exhiba por culpa de Mane, resaltando que la comprende ya que también ha tenido sus roces con ella.

Manelyk advirtió que no se quedara callada cuando algo no le parezca: "No es un pecado ser sincera, no soy mentirosa y digo las cosas de frente", indicó. Por su parte, la exconductora de Venga la Alegría dijo que ya es momento de que su compañera cambie de actitud: "Yo siento que Mane ya debería de superar eso de que quiere mandar y mover, es de otra época", aseguró.

Aunque después de un rato lograron calmarse, es evidente que estas diferencias no van a cesar ya que Manelyk González no está dispuesta a lidiar con mediocridades y ha demostrado no tener miedo a enfrentarse con quien le incomode, pues a dos semanas del estreno ya tuvo peleas con varias de las competidoras.

Fuente: Tribuna