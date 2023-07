'La Casa de los Famosos México': Así fue la intensa pelea entre Wendy Guevara y Nicola Porcella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara volvió a dar de qué hablar en La Casa de los Famosos México por su relación con Nicola Porcella, con quien ha logrado forjar una gran amistad que conforme avanzan las semanas se hace más fuerte, pero hace unas horas protagonizaron una acalorada y divertida discusión que puso de cabeza a las redes sociales ya que hasta patadas voladoras hubo, ¿nueva rivalidad?

Desde que arrancó la temporada, la integrante del clan de 'Las Perdidas' mostró tener gran química con el peruano por sus irreverentes personalidades, es por eso que incluso se les ha llegado a relacionar amorosamente, formando el 'shippeo' 'Wencola' con el que se lograron robar la atención del público que desea verlos juntos fuera de la pantalla, a pesar de que ambos han reiterado que únicamente tienen una buena amistad.

Es tal el furor que han causado que incluso en las proyecciones que han presentado dentro de la casa aparecen en todas las escenas juntos, algo que ya incomodo a ciertos participantes por el protagonismo que han adquirido, pero una vez más se encuentran en boca de todos tras discutir, pues aprovechan cualquier oportunidad para molestarse y ahora se dieron con todo.

Wendy Guevara y Nicola Porcella se agarran a golpes

Nico quería descansar y se fue al cuarto cielo para tener más tranquilidad, pero no esperaba que iba a llegar la influencer: "Retírate, estoy descansando. Ya estoy harto", le solicitó a Wendy, quien no tardó en responderle que ese no era su cuarto, así que comenzaron a manotearse y Porcella se incorporó para retarla a una pela a golpes, todo mientras Mariana 'La Barby' Juárez los contemplaba.

La boxeadora se burló del exconcursante del programa Guerreros, recalcando que Guevara lo ha sometido muchas veces por la gran fuerza que tiene, pero su pleito no se detuvo ahí ya que mientras comían, Nicola aprovechó para ahorcar a Wendy, quien evidentemente no se dejó y también le surtió unos golpes, corrieron por toda la casa jugando a las peleas mientras todos reían.

Para rematar, la influencer decidió meter cizaña al invitar a Nicola que se una por esta semana a la estrategia del Team Cielo, aprovechando que le gusta ir a dormir con ellos, aunque evidentemente todo fue uno más de sus juegos ya que tienen una excelente relación y después de todo el alboroto que armaron se terminaron riendo.

