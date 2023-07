Laura G confirma salida de 'VLA': Afirman que ejecutivos de TV Azteca la despedirían por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la famosa y muy polémica presentadora, Laura G, a través de sus redes sociales confirmara su salida de Venga la Alegría después de seis años al aire, lo cual ahora se dice que no es por lo que dijo, sino que los motivos serían mucho peores, pues afirmaron que los ejecutivos de TV Azteca la habrían despedido por una muy grave razón, una que hasta causaría su veto.

Como se sabe, desde hace varios años que la famosa presentadora sorprendió al público al integrarse a las filas del Ajusco, uniéndose al matutino, poco después de que comenzaran los rumores con respecto a un supuesto veto dentro de Televisa por un muy rumorado y polémico romance con Carlos Loret Mola, del cuál ella misma ha salido a negar, señalando que sus motivos eran meramente familiares.

Pero, la noche del pasado lunes 24 de julio, Laura a través de un live en su cuenta de Instagram reveló que los rumores de que ella saldría de la emisión matutina el próximo viernes 28 de julio eran completamente ciertos, señalando que no era por una pelea con la actual productora, Maru Silva, sino que era porque: "Estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no me quiero perder ningún momento, quiero disfrutar estas vacaciones con ellos, quiero ir más a Argentina porque allá está la familia de mi esposo, quiero gozarlos".

Ante esto, señaló que además querer pasar más tiempo con sus dos hijos, también quería dedicar más tiempo a sus proyectos personales, haciendo un contundente hincapié que no se va por un ambiente laboral tóxico o que esté peleada con alguien, dando el ejemplo de su último enfrentamiento con Ricardo Casares, señalando que: "Muchos medios lo tomaron y empezaron a hablar de un mal ambiente laboral; quiero desmentir eso, siempre existen dos historias, la historia que muchos se inventan y la historia que nosotros vivimos".

Ahora, según recientes informes del canal de YouTube de Chacaleo, las razones serían completamente diferentes a las que dijo, pues supuestamente los altos mandos en realidad la tendrían en un concepto de "traidora" por la cercana relación que llevaría con Sandra Smester, con la cual supuestamente estaría planeando un nuevo proyecto del que ella sería la titular, así que su despido sí habría sido bastante conflictivo.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la expresentadora de Sabadazo o los altos mandos de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego, no se han pronunciado respecto a si es verdad que habrían tomado la decisión de despedirla por los motivos antes señalados, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui