¡Lo tenía bien guardadito! Apio Quijano habla por primera vez de su romance con Juan Pablo Serrano

Ciudad de México.- Apio Quijano fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, reality show en el que logró mostrar su personalidad más allá de los escenarios, y aunque se vio envuelto en algunas polémicas se siente satisfecho con el papel que hizo a lo largo de su participación y espera que sus compañeros del 'Team Infierno' sigan destacando, siendo Wendy Guevara su favorita para ganar la temporada.

Durante su estancia en el programa, el integrante de Kabah compartió algunos pasajes de su carrera artística, así como de su familia, pero conforme avanzaban los días no podía evitar mencionar lo mucho que extrañaba a su pareja, a quien mantuvo en incógnita por varias semanas, hasta que él decidió sorprenderlo al ir a las afueras del inmueble para lanzarle porras y se supo que se trataba de Juan Pablo Serrano.

El cantante se ha caracterizado por ser hermético con su vida privada, pero sabía que muchas cosas podrían salir a luz en este proyecto y estaba dispuesto a que sucediera: "Es un proceso, porque después de 31 años de nunca compartir mi vida personal, hacerlo abiertamente de una forma tan exponencial es paso a pasito, pero me siento bien. No era un silencio para mi familia, ni mi gente cercana", comentó.

Frente a las cámaras de Eden Dorantes, Apio revelo que muchas veces por temor al bullying y al rechazo las personas guardan cosas, pero vaya que tenía muy oculta su relación, pues confesó que no es algo reciente, sino un amor muy consolidado con más de seis años de noviazgo, así que no descartan que más adelante puedan comprometerse, aunque advierte que no todo lo que vivan juntos será púbico ya que hay cosas que prefieren atesorar como pareja.

Respecto a que lo llegaron a relacionar con Jorge Losa dentro del programa, Quijano fue claro y destacó que siempre respeto su relación y nunca llego a tener nada con sus compañeros, pero la edición hizo que se viera muy cercano al actor, además de que la carilla no faltó: "Si hay alguien que me conoce es Juan Pa, soy una persona de contener a la gente, de contacto físico y abrazos".

Apio destaca que con Wendy Guevara se la pasaba todo el tiempo, se llegaron a dormir y bañar juntos, pero eso no lo pasaban ya que no era la historia romántica que querían vender, pero está tranquilo y sabe que todo fue parte del show, pues únicamente quería levantarle el ánimo a Jorge luego de que Ferka se fuera y se quedara prácticamente solo en su equipo.

