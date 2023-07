Nuevo 'truene' en la farándula: Stephanie Salas y Humberto Zurita se dicen 'adiós' tras 10 meses

Ciudad de México.- Hace unos días, el mundo entero reaccionó con asombro al rompimiento entre la cantautora Rosalía y el intérprete Rauw Alejandro quienes se comprometieron el pasado mes de marzo tras dos años de relación; sin embargo, parece ser que el amor tampoco ha triunfado para la farándula mexicana ya que el periodista Gustavo Adolfo infante asegura que la actriz y cantante Stephanie Salas, no es más la pareja del actor y productor Humberto Zurita.

La pareja de actores hizo oficial su relación en diciembre del año pasado tras rumores sobre estar juntos. Una vez que la noticia se confirmó, se reveló que ambos estaban conviviendo en pareja desde el pasado mes de septiembre cuando incluso, realizaban viajes al extranjero ya como pareja. Sin embargo, la noche del miércoles 26 de julio el "periodista de las exclusivas" dijo en su programa en YouTube que la parecer el amor se acabó pues ambos pusieron fin a su relación.

Tengo una exclusiva que darles pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...) Don Humberto Zurita y doña Stephanie Sala terminaron. Ojalá hayan terminado bien, ojalá Stephanie esté bien, ojalá Humberto esté bien", dijo Infante.