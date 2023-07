Ciudad de México.- Hace 24 años, el mundo de la farándula se detuvo cuando trascendió la noticia de que el conductora más querido de todo México, el mítico Paco Stanley había muerto baleado en el interior de su camioneta, después de haber ido a desayunar con algunos allegados al restaurante El Charco de las Ranas, sitio que continúa laborando aún en la actualidad. La muerte del famoso solo fue el inicio de una serie de investigaciones que, aún a la fecha, no consiguen respuestas.

Como algunos recordarán, apenas unos meses después de la muerte del padre de Paul Stanley, las autoridades mexicanas acusaron a dos personas, Mario Bezares y a Paola Duarte, ésta última era una edecán del programa en el que Paco trabajaba antes de perecer de manera inesperada. Más de dos décadas después, la también modelo decidió romper el silencio y hacer una brutal confesión en una entrevista.

Como algunos lo recordarán, Paola fue inculpada y no fue sino hasta el 2001 que fue exonerada por la muerte del conductor; aunque esto no fue suficiente para limpiar su imagen, hecho que fue denunciado por la propia Paola, quien declaró para una entrevista lo duro que fue para ella readaptarse a la sociedad, puesto fue constantemente acusada por la muerte de Paco, también señaló que había quienes llegaban al grado de insultarla.

"Fue difícil readaptarme a la sociedad, a que me señalen, a que piensen que tienen derecho de juzgarme, decirme y ofenderme, eso fue muy duro y me costó trabajo entenderlo."

Paola Duarte fue acusada de la muerte de Paco Stanley

Si bien, toda esta situación fue lo suficientemente dura para ella, como para tener que tomar terapia psicológica durante muchos años, la realidad es que pudo sentirse libre de cualquier tipo de acusación hasta que Televisa/Univisión lanzó su documental El Show: Crónica de un asesinato, donde se abordó un poco el tema de su proceso y lo difícil que fue para ella y su familia asimilar todo lo que estaba ocurriendo.

Duarte mencionó que luego de esto, mucha gente se acercó a ella para pedirle una disculpa, incluso hubo quienes reconocieron que no le "creían", hasta que pudieron ver la investigación de las Vix+, en donde se incluyó un poco lo que su madre, la señora Silvia Ochoa, tuvo que hacer, algo que, en definitiva, ayudó que las personas cambiaran su percepción sobre Paola y la culpabilidad que tuvo que cargar durante tanto tiempo, pese a no haber hecho nada.

Duarte declaró que dado a todo este nivel de presión decidió retirarse de los medios, puesto "no quería hablar de nada" y deseaba que la dejaran "en paz". Recién en estos años su familia la convenció de volver a trabajar frente a las cámaras, pero esta vez abriendo un OnlyFans, en donde publicara fotografías subidas de tono, así como también prometió hacer colaboraciones con otros artistas.

"Van a ser fotos (coquetas) haré colaboraciones con artistas y la primera será con Wanders Lover, no me vooy a ir a los límites, pero sí les puedo cantar 'Las Mañanitas', con disfraz, platicar, Haré cenas, venderé prendas que use, pero todo con límites."