Pleito en Televisa: Tras dejar TV Azteca, Sugey Ábrego se une a 'Hoy' y arremete contra Ema Pulido

Ciudad de México.- Una vez más dentro de Televisa se convirtió en una especie de ring, debido a un pleito amistoso, pues después de haber dejado TV Azteca, la reconocida actriz y muy polémica presentadora, Sugey Ábrego, recientemente volvió a unirse al programa Hoy, en el cual no dudó en arremeter contra Ema Pulido y hacerle reclamos contundentes por sus criticas en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Cabe recordar que aunque Ábrego debutó en la empresa San Ángel en el año 2002, formando parte del exitoso melodrama juvenil, Clase 406, tras lo que se ha mantenido en importantes producciones de dicha televisa, como Enamorándome de Ramón, La Vecina y Un Refugio Para El Amor, desde el 2018 ha estado entrando y saliendo de la empresa del Ajusco, formando parte de Venga la Alegría como invitada especial en más de una ocasión.

Pero desde el año 2022 ha estado de regreso en Televisa y dando mucho de que hablar, después de ser seleccionada por el público para integrarse a la edición de Campeón de Campeones, mismo motivo que la tuvo de regreso en sus foros el pasado miércoles 26 de julio, en donde se robó cámara no por recordar sus mejores bailes o sus espectaculares atuendos que lucía su maravillosa figura ante el público, sino por sus escándalos.

Sugey Ábrego. Internet

Esto pues como se sabe, en la mencionada edición su participación tuvo muchas altas y bajas, debido a que tuvo varios encontronazos con Pulido por las severas críticas que esta le lanzaba tras sus coreografías, las cuales se recordaron con motivo de hacer un homenaje al reality que muy pronto va a estrenar su quinta temporada al mando de la productora de la emisión, Andrea Rodríguez Doria.

La famosa actriz al hablar sobre estas criticas, señaló que ahora no se iba a quedar callada y respondería lo que en su momento debió de hacer, declarando que sintió que hubo señalamientos que no tenían nada que ver, como la ausencia de un giro que ella no tenía en la coreografía, a lo que Ema señaló que sí se podía, que tenía el espacio, que lo que no tuvieron fue la concentración ni la preparación adecuada.

Ante este hecho, la maestra y Sugey tuvieron un encontronazo, aunque no de una manera tensa, sino que ahora pudieron bromear sobre el tema, dado a que Pulido escuchó los comentarios, y aunque se mantuvo en su postura, en ningún momento se molesto y jamás de alzaron la voz o insultaron, recordando lo dicho y hasta ella hizo la demostración de los pasos, haciendo hincapié en su opinión.

Fuente: Tribuna del Yaqui