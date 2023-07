¿Quieres vestir a modo street style? Entonces no dejes de incluir los jeans anchos en tu 'outfit'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Quienes son fanáticos del mundo de la moda saben perfectamente que las tendencias suelen cambiar dependiendo del año y la temporada en la que surja cada prenda, es por ello que, en algunos momentos del año, los pantalones acampanados pueden estar más presentes que nunca y en otras ocasiones, esta misma prenda estará hasta el fondo de tu armario.

Otro ejemplo de esto serían los jeans anchos, los cuales parecen ser una de las tendencias más fuertes para esta temporada del 2023, y no es de extrañar, ya que se tratan de prendas cómodas, versátiles y favorecedoras. En caso de que quieras lucirlas a modo street style, debes prestar atención, porque a continuación descubrirás varios consejos para combinarlo con ciertas prendas y así obtener un 'outfit ganador'.

- Elige el modelo adecuado. Los jeans anchos pueden ser de tiro alto, medio o bajo, y tener diferentes cortes y acabados. Lo importante es que te queden bien y se adapten a tu silueta. Busca el equilibrio entre lo holgado y lo ajustado, y evita los que sean demasiado largos o cortos.

- Combínalos con tops ajustados. Para contrastar con el volumen de los jeans, lo mejor es llevar tops que marquen tu figura, como camisetas, crop tops, bodys o blusas entalladas. También puedes optar por un top oversize, pero siempre metiéndolo por dentro de los jeans o haciendo un nudo en la cintura.

Los pantalones anchos son imperdibles para el street style



- Añade una chaqueta o un abrigo. Los jeans anchos quedan genial con todo tipo de chaquetas y abrigos, desde las clásicas cazadoras vaqueras o de cuero, hasta los blazers, las bombers o los plumíferos. Elige la que más vaya con tu estilo y la ocasión, y juega con los colores y las texturas.

- Completa el look con accesorios. Los accesorios son clave para darle personalidad a tu outfit. Puedes apostar por unos zapatos llamativos, como unas botas, unos tacones o unas zapatillas deportivas, y combinarlos con un bolso, una gorra, unas gafas de sol o unas joyas. No te olvides de un cinturón que marque tu cintura y resalte los jeans.

- Inspírate en las influencers. Si necesitas más ideas para llevar los jeans anchos con la tendencia street style, puedes fijarte en las influencers que los lucen con mucho estilo, ellas te mostrarán cómo combinar los jeans anchos con diferentes prendas y accesorios para crear looks increíbles.

Si los consejos anteriores te gustaron no dejes de ponerlos en práctica, también recuerda que es importante que utilices prendas con los que te sientas cómoda y segura contigo misma, puesto las corrientes de moda son más una especie de inspiración para saber qué vestir y no una ley irrompible, así que no dejes de disfrutar de usar todo aquello que te guste y de disfrutar al máximo con tus 'outfits' preferidos

Fuentes: Tribuna