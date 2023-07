Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa y su talento han quedado en completo shock, debido a que el famoso actor y deportista originario de Perú, Nicola Porcella, en plena gala en vivo de La Casa de los Famosos México soltó un mordaz comentario que dejó callada a la famosa actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, debido a este muy fuerte motivo.

Como sucede cada miércoles, el pasado 26 de julio se realizó la gala de nominación, en la que los integrantes que aún quedan dentro del afamado reality show, revelaron a quienes designaban los puntos para los compañeros que querían fuera del programa, resultando en la lista la reconocida boxeadora mexicana, 'La Barby' Juárez, el polémico político, Sergio Mayer, el cantante regiomontano, Poncho de Nigris, y el galán de novelas, Jorge Losa.

Pero contrario a otras ocasiones, en esta vez hubo un elemento sorpresa, que resultó ser una ruleta en la que había la oportunidad de restar o sumar puntos en las nominaciones, la cual sería manejada por el exintegrante de Guerreros 2020, debido a que hace una semana ganó la prueba del corcho, sin embargo, este no tenía la libertad de decidir a quién le quitaba o restaba, sino que de los nominados él iba uno por uno y giraba la ruleta.

Poncho, Jorge, Sergio y 'Barby' son nominados. Milenio

Uno de los momentos que saltó más a la vista, fue que para cerrar de forma definitiva, este giro la ruleta para lo que saliera afectara o beneficiara a Jorge, en la cual apareció que le restaban seis puntos de los que tenía, mientras que a Poncho le sumó seis, sin embargo, por fortuna en realidad esto no afectó ni tampoco salvó a ninguno, dado a que con toda la suma y resta, resultaba que las mismas cuatro personas quedaban en peligro.

Pero esto no lo consideró así Porcella, dado a que cuando la presentadora del programa Hoy le cuestionó cómo se sentía con lo que acababa de pasar, este se mostró molesto con "el supuesto beneficio", a lo que ella confundida le dijo que sí lo era, y este de forma contundente dijo que no lo sentía así, dado a que fue al azar y no de una manera que él pudiera decidir libremente, pues de ser así él hubiera elegido a quienes afectar y beneficiar, siendo así una ventaja, no como lo pusieron.

Ante este comentario, la integrante de Netas Divinas simplemente se quedó sin palabras y no contestó nada, quedando ante las pantallas completamente congelada, mientras que Nicola la veía fijamente, por lo que al interior se sintió tanta tensión que el joven Emilio Osorio pidió que alguien hablara o dijera lo que sea, soltando una risa nerviosa, siendo en redes sociales donde aplaudieron las palabras del deportista.

Fuente: Tribuna del Yaqui