Tras divorcio y sin exclusividad en Televisa, galán sufre problemas cervicales y acaba en quirófano

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa y que en 2020 anunció su separación luego de 24 años de matrimonio, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que acaba de anunciar que sufrió problemas cervicales y tuvo que ingresar al quirófano para una delicada operación. Se trata de Arturo Peniche, quien fue captado de regreso en la empresa de San Ángel usando un collarín.

El histrión originario de la CDMX sorprendió a sus fanáticos ya que su último proyecto no fue en esta televisora, sino en Telemundo, donde fue finalista del reality Top Chef VIP. Y es que el padre de Brandon Peniche dejó de ser exclusivo del Canal de Las Estrellas en 2017 tras haber participado en entrañables melodramas como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras, Alborada y Siempre te amaré.

Hace varias horas Arturo fue captado caminando por las instalaciones de Televisa y aunque no platicó si ya tiene un proyecto en puerta, lo que sí hizo fue hablar de su salud luego de aparecer luciendo un collarín. En entrevista con reporteros de Televisa Espectáculos, el famoso de 61 años dijo: "Tenía muy presionada la médula, se descolocaron o dislocaron, no sé cómo se pueda decir, y me las tuvieron que corregir. Me pusieron unos separadores", dijo.

Luego de confirmar sus problemas en la espalda, el patriarca de la dinastía Peniche recalcó que lo que le ocasionó estas lesiones fue haber sido actor de doblaje: "Me dediqué un rato a la acción, al doblaje de cine o a las escenas de riesgo y con el tiempo ya se fueron acentuando y obviamente (el cuerpo) cobra la factura". Y es que algunas de las escenas que realizó, fueron muy peligrosas y de mucho riesgo: "Sí, hubo algunas caídas (del) caballo, donde me golpeé el cuello, (también me caí) de la moto, alguna volcadura de carro que hice y eso se reflejó ahora".

Luego de que se le intensificaran los dolores "en la espalda, en la cadera, en los tendones de Aquiles y en los pies", fue que Arturo buscó a su neurocirujano para ser intervenido quirúrgicamente, procedimiento del que salió con éxito: "Me hicieron exámenes, tomografías, gammagrafías, radiografías… y se dieron cuenta que tenía cuatro cervicales lastimadas, con hernia, y algunas ya movidas", añadió el también exactor de TV Azteca.

