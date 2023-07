Tras ser cuestionado por la denuncia de su exposa, Alejandro Marcovich explota contra la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alejandro Marcovich, exguitarrista del grupo Caifanes, fue cuestionado por la prensa sobre la denuncia legal que interpuso su exesposa Gabriela Martínez por presuntas agresiones físicas y emocionales contra ella y sus hijos Diego y Bellá.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el músico fue tajante con los medios de comunicación y defendió su derecho a no emitir declaraciones sobre el hecho que fue revelado por la periodista Lydia Cacho. “No voy a hablar con ninguno de ustedes… en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos hay un artículo en cual dice, y en el Código Penal de la Ciudad de México dice que el acusado se reserva el derecho de no hablar, no voy a hablar”, dijo Marcovich ante las primeras preguntas.

Al escuchar si tiene alguna intención de acercarse con sus descendientes para llegar a una reconciliación, el rockero inmediatamente dijo: “pregúntale, déjenme pasar, pregúntale”. Sin embargo, cuando un reportero le preguntó si no se sintió mal por haber corrido a su hijo Diego del departamento donde vivían juntos, Alejandro replicó: “¿qué sabes tú de mi familia?, déjame pasar. ¿Me sabes algo?, ve a la fiscalía, ve al juzgado y pregunta. Yo no voy a hablar porque es mi derecho constitucional. Es mi derecho constitucional del acusado no abrir la boca”.

Al escuchar que su hija Bellá lo señaló por haberla lastimado y fracturarle la clavícula, el músico contestó: “Ve y pregunta, a mí no me preguntas, pregunta en el juzgado, pregunta en el MP. No entiendes que no te voy a contestar. Lee la constitución, lee el código penal. No te voy a contestar”, refirió. Finalmente, Alejandro Marcovich tampoco quiso hablar de cómo se encuentra su salud tras ser operado para librar un cáncer de próstata. “¿De dónde sacan ustedes esto?, es una invasión a la privacidad, no tienen ningún derecho a hacer esto, ¿me dejan pasar?, nadie los invitó, no es una conferencia de prensa. ¡Ay, no sean payasos!”, dijo antes de retirarse del lugar.

Cabe mencionar que Alejandro Marcovich se ha vuelto muy controversial en redes sociales luego de que tuviera un pleito con usuario de Twitter, el cual lo acusó de no "tener corazón y no se solidario", a lo cual el guitarrista explotó en contras del internauta.

Fuente: Tribuna