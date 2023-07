Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su supuesto veto de Televisa, la famosa actriz y querida comediante, Lorena de la Garza, acaba de aparecer ante las cámaras de TV Azteca, pues durante una entrevista para Venga la Alegría acaba de denunciar violencia por parte de su expareja, el actor y modelo, Fernando Gabriel Vega, además de confirmar que lamentablemente este también le fue infiel con otro hombre.

Como se sabe, de la Garza es una de las más reconocida actrices de comedia, que desde el comienzo de su carrera ante las pantallas de la televisión ha estado de la mano de la empresa San Ángel, formando parte de grandes producciones televisivas, tales como La Hora Pico y Pícara Mexicana, y aún hoy en día sigue vigente dentro de esta con el programa Tal Para Cuál, en el que interpreta a su famoso personaje de 'Nacasia'.

Pero hace un par de meses que se dijo que habría sido vetada de Televisa, pues el canal de YouTube de Chacaleo afirmó que supuestamente haber aceptado el formar parte de TopChef VIP, que se transmite actualmente por Telemundo, habría provocado la molestia de los altos mandos, quienes la habrían amenazado con dejar esa transmisión de la competencia o tendrían que despedirla y congelarla de sus foros por una temporada indefinida, y al no hacer caso lo habrían cumplido.

Y ahora, después de estos rumores, la mañana de este jueves 27 de julio apareció ante las pantallas del Ajusco, revelando que desgraciadamente estaba soltera, señalando que el motivo era que: "Luego se portan mal y hacen cosas terribles. Se portan mal, luego se ponen medio agresivos, luego te quieren poner el cuerno y pues no. Entonces yo lo que digo es, señoras y señores 'A la primera', nadie permitan ningún tipo de agresión en su relación".

Ante esta confesión, le cuestionaron si esto tenía que ver a que el actor era abiertamente bisexual, algo que ella negó rotundamente, pidiendo que no se estereotipara a nadie por su orientación, afirmando que: "Yo creo que la cuestión de las preferencias sexuales es eso, una preferencia. Y en el amor o lo que nosotros vivíamos, porque mucha gente se que lo criticó y no lo comprendió y lo comprendo porque solamente el que lo vive lo sabe, es mucho más allá.

Por este hecho, la colega de Consuelo Duval quiso dejar en claro que todo se debió a las cuestiones de violencia, afirmando que aunque no fue física, sí fue verbal, asegurando que cuando hay banderas rojas que te dicen que corras debes de hacer caso, declarando que había muchos tipos de violencia, como "en tanto al trato, como dar un abrazo y te quiten, a que te hablen con palabras de desprecio".

Finalmente, señaló que ella pide que no se inclinen o se basen en la orientación, pues en realidad todo depende de la persona, expresando que: "Sí, qué barbaridad cuando triangulan a las personas, es muy fuerte cuando a uno lo triangulan, pero ojo, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Yo creo que un bisexual, un heterosexual, un homosexual o quien fuere haría eso, yo creo que si estás con alguien no buscas lastimar".

