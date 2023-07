Valeria Duque, supuesta amante de Rauw Alejandro, se defiende y niega traición a Rosalía: "Es falso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Valeria Duque, famosa modelo e influencer colombiana, decidió romper el silencio para defenderse de todos los ataques que ha recibido vía redes sociales luego de que la señalaran como la tercera en discordia en la relación que tenían Rauw Alejandro y Rosalía. Como se recordará, el pasado martes la revista People informó que los artistas habían terminado su noviazgo después de 3 años de relación sentimental.

Debido a que los cantantes no emitieron ninguna declaración cuando se destapó la noticia, las especulaciones sobre una posible infidelidad de Rauw crecieron, colocando bajo el ojo del huracán a la modelo colombiana. Y a pesar de que el intérprete de 30 años lanzó un comunicado confirmando su separación y negando que existieran terceras personas en la relación que mantuvo con la española, Duque decidió emplear las redes sociales para pronunciarse ante la polémica.

Mediante un comunicado que compartió en sus historias de Instagram, la creadora de contenido de 31 años negó de forma contundente tener una relación con el intérprete de canciones como Te felicito: "Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas... veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", inició, de acuerdo con declaraciones recogidas por Agencia México.

Valeria explicó que todo lo que se ha dicho de ella vía redes sociales, y sin fundamento, dejan en claro el problema social que hay por la estigmatización y puntualizó: "Nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Las mujeres han sido las más crueles al hacerme comentarios. Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco también a todas las que sí hablan con mucha más CONSCIENCIA", agregó.

Y dejando claro que no tiene ningún vínculo con Rauw Alejandro, por lo cual ella no provocó su ruptura con 'La Motomami', añadió: "Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas", dijo la colombiana.

Finalmente, la colombiana manifestó que "gran cantidad" de lo que aparece en las redes sociales es "una mentira" y aconsejó a los internautas ser más conscientes al momento de publicar información que pueda afectar la vida de otros: "Toda la gente que me conoce y la comunidad que me sigue y me apoya ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo en el que me he caracterizado por mi profesionalismo y disciplina. ¡¡GRACIAS a todos los que me han enviado su buena energía, los que SÍ me conocen y saben quién soy y son DEMASIADOS!!! Con ellos, con la VERDAD y mi conciencia tranquila elijo quedarme", finalizó.

