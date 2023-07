VIDEO: ¿Lo subestimamos? Jaime Maussan celebra que EU confirme que tienen "restos no humanos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles 26 de julio, el exmilitar estadounidense David Grusch testificó ante el Capitolio que el Gobierno de Estados Unidos cuenta con un programa secreto, el cual se ha estudiado desde hace décadas la actividad extraterrestre. Con estas declaraciones se confirma que en el país actualmente gobernado por Joe Biden no solamente hay restos de naves pertenecientes a otra galaxia, sino que además se dijo se cuentan con restos biológicos considerados no humanos. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por Jaime Maussan quien dijo lo siguiente.

Grusch quien se sabe es un mayor retirado, aseguró que las autoridades estadounidenses desde hace tiempo tuvieron la oportunidad de recuperar una aeronave no humana en donde se encontraron restos biológicos no humanos; fue por ello que en 2019 el Gobierno de Estados Unidos le pidió identificar todos los programas considerados como altamente clasificados que estuvieran relacionados con esta misión de trabajo. Tras esta postura a través de Twitter, ufólogo Jaime Maussan, insistió en que estamos ante un parteaguas de investigación de vida extraterrestre.

Este 26 de julio será recordado como un día histórico, un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad, sin dudas se trata de una de las noticias más importantes que se hayan generado en toda la historia de los seres humanos", dijo.

Foto: Pixabay / ilustrativa

El video de poco más de dos minutos de duración deja ver a Jaime Maussan abordando el tema en torno a las declaraciones del exmilitar retirado quien dijo, las autoridades estadounidenses mantienen en su poder cuerpos recuperados. Fue por ello que el experto mexicano insistió en que ahora se tiene la certeza de que estamos siendo visitados y además, nos estamos enfrentando a una tecnología que es superior a la humana.

El testimonio dado, tanto por David Grusch, David Fravor y Ryan Graves será recordado por todos los tiempos, ya que finalmente ha abierto a los medios de comunicación y a un sinnúmero que permanecían escépticas ante la posibilidad de considerar que estamos siendo visitados".

Antes de concluir su mensaje, Jaime Maussan insistió en que con estas declaraciones "nos va cambiar la vida" y por ello espera que pronto nos demos cuenta de que la humanidad es una sola, tanto que debemos unir fuerzas para evitar el calentamiento global; no obstante, su mensaje se corta por lo cual no permite saber si los efectos del cambio climático tengan relación con una posible visita de seres de otro planeta como lo ha dicho desde hace décadas.

Una de las frases que más ha llamado la atención y la cual fue emitida por el ufólogo, es que actualmente también se abre la posibilidad de que en algún momento de la humanidad cuente con la posibilidad de poder visitar otros planetas tal cual lo han hecho estos seres extraterrestres, cuyos restos son resguardados por las autoridades estadounidenses. Asimismo Maussan hizo énfasis en que los congresistas de Estados Unidos con estas declaraciones llegaron a un acuerdo con David Grusch respecto a conocer en lo privado todos los detalles sobre estas investigaciones clasificadas.

Jaime Maussan dijo de sí mismo que con ello, le queda la certeza de que durante todo este tiempo que estuvo difundiendo temas relacionados con actividad extraterrestre, le ha permitido mostrarse como un periodista honesto y verdadero cuyo objetivo es el de difundir la verdad. Desde la década de los 90, el comunicador se ha enfocado en encabezar espacios en donde asegura que hay vida en otros planetas; muchos de los televidentes se mostraron a favor de esto, al tiempo que otros lo tildaron de decir mentiras no obstante en la actualidad se mantiene en tendencia derivado de las declaraciones de los exmilitares estadounidenses.

Fuente: Tribuna