Adiós Televisa: Tras 20 años al aire, Ariadne Díaz revela que dejaría sus novelas ¿por TV Azteca?

Ciudad de México.- Después de haber estado casi 20 años al aire, al parecer la famosa y muy reconocida actriz, Ariadne Díaz, muy pronto podría decirle adiós a Televisa, debido a que recientemente en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy ella se sinceró y reveló si dejaría las novelas tras varios éxitos como protagonista para lanzarse en un nuevo proyecto fuera de sus foros y ¿dentro de los de TV Azteca?

Como se sabe, Díaz comenzó su carrera de la mano de la empresa San Ángel, siendo apenas una joven de 20 años de edad en el año del 2007, tras varios años estudiando en el CEA, debutando como protagonista juvenil de la novela Muchachitas Como Tú, tras lo que ha seguido en la mencionada empresa los últimos 16 años con novelas como Llena de Amor, Mañana Es Para Siempre, La Malquerida y muchas otras más que fueron un rotundo éxito.

Pero ahora, después de casi 20 años ante las pantallas de la mencionada televisora de Emilio Azcárraga, se le cuestionó si es que estaba dispuesta a decirle adiós a las novelas para lanzarse como cantante, así como varias de las celebridades de dicha empresa, como Gabriel Soto o Sandra Echeverría, a lo que ella respondió que no podía decir que sí o no con certeza, pero por el momento era un no.

Ante este hecho, señaló que por el momento estaba indecisa y creía que no, destacando que es debido a que ella misma no se estaba dando el crédito suficiente y podría ser que en verdad cante mucho mejor de lo que pensaba o de lo que estaba diciendo, pero aunque sonara feo, expresó que se sentía bastante insegura con respecto a lanzarse como cantante, pero que estaba trabajando en ella.

En cuanto a si es que podría tolerar las criticas del público, la famosa actriz de novelas señaló que esas las podía entender, porque aunque ella forme parte del mundo del espectáculo también es una espectadora, por lo que sabe que la mayoría son exigentes, destacando que igual sabe que la gente debe de estar más abierta para llevarse una sorpresa, afirmando que las cosas chafean si se toman tan a la ligera y no se le da el respeto que merece.

En cuanto al género que podría elegir en caso de lanzarse como cantante, le cuestionaron directamente si es que elegiría el reggaetón, si buscaría ser la nueva Becky G o Anitta, a lo que respondió que no, que para ella ese es un género que considera que es para echar relajo no para cantarlo ella, pues es más de baladas, y si es que se llegara la canción perfecta la analizaría para un "luego veremos".

