A 8 años de la separación de Fernando del Solar, Ingrid Coronado deja la soltería y presume a galán

Ciudad de México.- La famosa conductora Ingrid Coronado sorprendió a toda la prensa debido a que en su reciente encuentro decidió abrir su corazón y compartió que ya dejó la soltería, luego de 8 años de su dolorosa y mediática separación de Fernando del Solar (qepd). Y es que desde que rompió su relación con el actor y conductor argentino, la locutora de radio dedicó cuerpo y alma a su trabajo y la crianza de sus hijos Emiliano, Luciano y Paolo.

A pesar de que la presentadora se encuentra inmiscuida en una batalla con la viuda de Fer, Anna Ferro, por un inmueble que es patrimonio de Luciano y Paolo, Ingrid confesó con una gran sonrisa que tiene un nuevo amor, sin embargo, no quiso destapar el nombre de su actual pareja: "Sí, hay alguien en mi corazón. No, gracias a Dios no (trabaja en el medio) … Es que si te digo vas a empezar a saber quién es, porque no es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan, entonces prefiero mejor manejarme así… porque ya los conozco".

Al respecto de si llevaba tiempo esperando a su novio, la exconductora de programas como Venga la Alegría manifestó que esperó tanto tiempo para encontrar al indicado: "Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, llegó lo que estaba buscando", dijo Coronado, de acuerdo con información recogida por Agencia México.

No obstante, la conductora mexicana de 49 años explicó a los reporteros que acudieron a la presentación del libro Pregúntale al oráculo que sus vástagos aún no conocen al hombre que la tiene feliz y enamorada y compartió las importantes razones: "No, todavía no conoce a mis hijos, para que yo le presente alguien a mis hijos tengo que estar ya segura de que es la persona con la quiero compartir mi vida para siempre, y aunque estoy muy contenta, aunque las cosas van muy bien".

Coronado, quien sigue manifestando que no quiere volver a conducir un matutino, explicó también que prefiere por el momento que su pareja e hijos no convivan: "Yo creo que el presentar a nuestros hijos es un paso fuerte, es un paso que tenemos que pensar muy bien, entonces no, por el momento seguiremos siendo él y yo nada más. Uno tiene que tener paciencia para esperar a que llegue la persona adecuada”, expuso al respecto.

Por otra parte, Ingrid Coronado aseguró que ya dejó en manos de sus abogados el proceso con el que buscará que Anna Ferro, viuda de Fernando, le devuelva el departamento que pertenece al legado de sus hijos: "Ahora sí podría decirte que ellos están trabajando en el asunto, yo ya entregué todos los papeles, y en mi corazón, en mi energía, física, mental y emocionalmente, ese asunto está en archivados", finalizó.

