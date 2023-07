¿Confirma pelea? Laura G le dice adiós a 'VLA' y deja inesperado mensaje a ejecutivos de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora, Laura G, recientemente le acaba de decir adiós a Venga la Alegría tras confirmar que fue despedida, así que a través de sus redes sociales le ha dejado un inesperado mensaje a sus jefes, los ejecutivos de TV Azteca, que dejó a más de uno sorprendidos dado a la supuesta mala relación que se decía había entre ellos, ¿acaso confirma pelea?

Como se sabe, después de que Laura renunciara al programa Hoy y se dijera que fue vetada de Televisa por un supuesto romance con uno de sus periodistas más importantes y casado, Carlos Loret Mola, la presentadora sorprendió al público al integrarse a las filas del Ajusco, uniéndose al mencionado matutino, del cual hace un par de días que reveló que ya no formaría parte y cerraba su ciclo dentro de este tras seis años al aire.

Esto sucedió la noche del pasado lunes 24 de julio, Laura a través de un live en su cuenta de Instagram reveló que los rumores de que ella saldría de la emisión matutina este viernes 28 de julio eran completamente ciertos, señalando que no era por una pelea con la actual productora, Maru Silva, sino que era porque: "Estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no me quiero perder ningún momento, quiero disfrutar estas vacaciones con ellos, quiero ir más a Argentina porque allá está la familia de mi esposo, quiero gozarlos".

Pero, aunque ella aseguró que el motivo no eran malos entendidos ni lo que se decía en redes sociales, el canal de YouTube de Chacaleo afirmó que el motivo era que los altos mandos de la televisora de Ricardo Salinas Pliego la consideraban "poco carismática y con falta de honestidad", declarando que aparentemente la presentadora estaría en secreto hablando con la antigua ejecutiva del Ajusco, Sandra Smester.

Y ahora, a poco de despedirse de forma definitiva, la reconocida expresentadora de Sabadazo volvió a emplear sus redes sociales para dedicarle un inesperado mensaje a sus jefes, con los cuales reafirma que todo terminó de la mejor manera, pues en este se expresó muy agradecida debido a que: "Han sido días de mucho amor. ¡Qué lindo cerrar un capítulo así! Gracias a mis jefes que bajaron este día a desearme buena suerte", compartiendo una fotografía con ellos.

Ante esto, quiso hacer especial mención a Silva, a Adrián Ortega y a Memo Cuevas, señalando que eran importantes en este ciclo de su vida, expresándales: "Gracias @memocueva por todo tu apoyo y por confiarme grandes proyectos durante estos años, muy agradecida. Gracias @adrianortegae @anavedom @marusilva_al por siempre apoyarme", cerrando con que iba a llorar mucho dado a que los extrañaría.

