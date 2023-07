¿Dinastía Aguilar se separa? Ángela Aguilar y Pepe Aguilar tendrían fuerte pelea; se alejaría de él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la dinastía Aguilar se separaría, debido a que se dice que la famosa y joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, habría tenido una muy fuerte pelea con su padre, el también reconocido cantante del mismo género, Pepe Aguilar, por lo que se dice que ella se habría alejado de la familia, rompiendo así con la armonía que tuvieron por casi 20 años.

El motivo dicen que se debe a que la joven estaría en una relación amorosa con Josh Ball, el famoso y polémico jugador de futbol americano que pertenece a los Dallas Cowboys, lo que tendría completamente molesto al patriarca de la familia Aguilar, debido a que considera que el hombre no sería la mejor opción para su hija menor, así que habrían tenido una fuerte pelea en el que él le prohibiría seguir viéndolo.

Las razones que llevarían al creador de temas como Camina Conmigo, sería el hecho de que el famoso atleta tiene alrededor de 11 acusaciones de violencia domestica, las cuales fueron interpuestas por la expareja de este, Sandra Sellers, en el año del 2018, por las cuales no ha recibido arresto o castigo alguno, pero según los informes, Sellers no sería la única de sus exparejas que lo denunciaría por violencia domestica.

Por este motivo es que en las redes sociales, aunque no se tenga nada certero aún, dado a que la intérprete de En Realidad y el deportista no han dicho nada sobre su romance, ya sea para confirmarlo o negarlo, le han dejado cientos de mensajes a todos los de la dinastía para pedir que la alejen de él y desear que ella no aparezca pronto con algún ojo morado o alguna lesión por causa de Josh.

Y ahora, según la reciente información del canal de YouTube de Chacaleo, Ángela habría decidido no escuchar a su padre y cuando este se puso más firme, esta optó por ignorarlo y desde ese momento no le hablaría y estarían separados pasando por la mayor crisis que la familia alguna vez habría vivido anteriormente, así que esto podría seguir escalando a cosas mucho más intensas y peores.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea el reconocido cantante de Por Mujeres Como Tú, el reconocido jugador o la famosa joven de 19 años, no se han pronunciado respecto a si es verdad que habría un romance y si es que eso separaría a padre e hija, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui