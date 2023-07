Juan Osorio hunde a Bobby Larios tras rumores de que es padre de Emilio Marcos y lo veta de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo semanas de que Bobby Larios confesara que su carrera en Televisa y en el espectáculo mexicano se hundió luego de su controversial romance con Niurka Marcos, ahora el exitoso productor Juan Osorio reveló que él sigue firme en tener vetado al actor mexicano. Como se recordará, hace algunas semanas revivieron los rumores con respecto a que Emilio, hijo de la vedette cubana y el productor de televisión, en realidad llevaría la sangre de Bobby.

Después de que José Manuel Figueroa preguntó si Larios es el padre del joven, algunos seguidores se cuestionan lo mismo, ya que comentan que el concursante de La Casa de los Famosos México tiene rasgos físicos similares a los del actor. A pesar de que Niurka inmediatamente descartó esta versión y explicó que su romance con Bobby inició cuando su hijo menor ya contaba con dos años de edad, ahora es el productor quien no se quedó callado.

Tras ser captado por diversos reporteros a las afueras de la empresa de San Ángel, Juan compartió que está completamente seguro de ser el padre biológico del también cantante: "Ya es muy trillado, o sea, ya volver a lo mismo, me da mucha flojera la verdad, o sea, yo sé quién es mi hijo, yo lo recibí, y el médico, el ginecólogo que atendió a su mamá es, y ya murió, es de toda mi confianza, fue de toda la familia, atendió a toda mi familia, ¿tú crees que no va a hacer las pruebas necesarias?, ¡por favor!".

Ante este escenario, el productor recordó que quien fuera el tercero en discordia dentro de su relación con Niurka Marcos ahora lo buscó para pedirle trabajo después del escándalo que protagonizaron, pues como se recordará, la relación que sostuvo Niurka con Larios fue una de las más mediáticas. Fue en ese momento cuando Juan compartió que no piensa darle trabajo nunca al actor de novelas como Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta.

Así reveló Osorio que tiene vetado de todas sus producciones a Bobby: "Me dio mucha risa porque de repente su representante de él me mandó su catálogo de fotos y dije 'de veras que no tiene consciencia', sabe perfectamente que en la vida trabajaría, un mal agradecido conmigo", dijo Juan, de acuerdo a declaraciones recogidas por Agencia México. Hay que recordar que hace unos días Larios declaró que prácticamente lo perdió todo debido a su romance con Niurka, por lo que tuvo que mudarse a Estados Unidos para empezar de nuevo.

Se dice que el también modelo mexicano y la actriz originaria de Cuba empezaron su relación cuando ella aún seguía con Juan, razón por la cual él acabó vetado de Televisa y su carrera en México se mantuvo congelada durante más de una década, hasta que el año pasado lo invitaron a un reality de Canal 5: "Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa... Todos me vetaron por él, claro que me vetaron", dijo Bobby Larios hace tiempo.

