Justo en el 'cora': A pesar del éxito de 'Barbie', Greta Gerwig asegura que no habrá una parte 2

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, a pesar de llevar ya una semana en cines, el éxito de Barbie, película inspirada en la muñeca más famosa de Mattel, sigue siendo tendencia incluso desde antes de llegar a la pantalla grande; sin embargo, pese a que se especulaba que hubiera en adelante una segunda parte, la realidad es que su directora no piensa en ello, por lo que quizá debamos espera mucho tiempo más para tener una continuación de esta historia.

La persona encargada de llevar a la vida real el mundo de Barbie fue la actriz y productora Greta Gerwig quien de la mano de Warner Bros, permitió que todo el mundo se viniera de rosa. Al ser cuestionada sobre su ya está pensando en una secuela, la directora aseguró que por el momento, esto no se encuentra entre sus planes, lo que ha causado controversia ya que además de las cuantiosas ganancias, es una franquicia que puede seguir siendo éxito internacional como ya ha pasado contras obras de arte.

En términos monetarios, se ha mencionado que en la primer semana de estreno de Barbie, la película ha recaudado 400 millones de dólares, por lo que además de esta cinta, Oppenheimer es otra de las que ha arrojado importantes ganancias al séptimo arte. Derribado de ambos éxitos, Gerwig remarcó en entrevista a The New York Times que sin duda alguna se siente muy agradecida con el público por el apoyo que ha tenido este proyecto especialmente cuando en las calles todo es de color de rosa.

Estoy asombrada. De verdad, no tengo palabras. Es increíble ir por la calle y ver a la gente vestida de rosa", dijo.

Foto: Twitter

Sobre la posibilidad de hacer una secuela, la directora fue enfática en revelar los motivos por los que en un futuro cercano, el público ya no se adentrará en 'Barbieland', pues además de haber dejado claro que en este proyecto protagonizado por Margot Robbie y Ryan Reynolds ella ya lo había dado todo, hay otro motivo para descartar una segunda parte, lo que a su vez explicaría el hecho de que no haya escena post-créditos en esta cinta.

No me gustaría destruir el sueño de nadie, pero actualmente no tengo nada", aclaró.