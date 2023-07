"Me está costando": Laura G deja 'VLA' ahogada en llanto y público de TV Azteca pide ¡que se largue!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos la famosa presentadora Laura G anunció en plena transmisión en vivo de Venga la Alegría que dejaba el programa luego de 4 años siendo parte del elenco y como era de esperarse, su nombre de inmediato generó controversia en las redes sociales. Luego de que la también empresaria rompiera en llanto al despedirse de sus compañeros, gran parte del público de TV Azteca celebró que ya no la verá en las mañanas.

Como se recordará, desde hace semanas había trascendido que este viernes 28 de julio sería la última vez que la originaria de Monterrey, Nuevo León, aparecería en el matutino del Ajusco, y la predicción se cumplió. Hace unos momentos, Laura tuvo su despedida de la emisión donde compartía al lado de personalidades como Kristal Silva, 'El Capi' Pérez, Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoita, Luz Elena González y Jimena Longoria.

Sergio presentó un video para recordar los mejores momentos de 'La G' en el proyecto asegurando que una personalidad como ella tenía que ser despedida como de las grandes, pues aseguró que ella marcó la historia de VLA: "Este día me cuesta mucho trabajo despedirte porque parte de este gran trabajo es la posibilidad de que compañeros se conviertan en amigos", empezó diciendo 'Serge', quien hasta hace poco era productor del matutino.

Mientras estaba la grabación al aire, la regiomontana no paraba de llorar al recordar todo lo que vivió al formar parte de VLA y expresó: "Me está costando cinco huevos y medio irme de este espacio y no espero que ellos (sus hijos) en algún momento me lo agradezcan, lo estoy haciendo por mí con todo mi corazón", compartió, mientras explicaba que ella había pedido tener esta despedida al aire para que Lucio y Lisa en el futuro puedan verla.

Destrozan a Laura G tras su despedida de 'VLA'

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria