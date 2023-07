Pese a rumores de que Carlos Rivera es gay, Cynthia Rodríguez cuenta todo sobre su boda; duró 2 días

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son muy herméticos en torno a su relación sentimental, durante la reciente entrevista que la conductora dio a Pati Chapoy no ha dejado de compartir detalles sobre su vida al lado del cantante. En la más reciente edición del vespertino Ventaneando se transmitió el fragmento de entrevista donde Cyn cuenta todos los detalles de su boda y su visita al Vaticano junto a su ahora esposo.

A más de un año del gran acontecimiento, la presentadora nacida en Monclova, Coahuila, contó la forma en que la pareja logró reunirse con el Sumo Pontífice para conmemorar esa fecha tan especial y también detalló que su enlace matrimonial fue espectacular: "Justo como Carlos es embajador de una asociación del Papa, lo había solicitado, poder tener como la bendición del Papa. La boda fue domingo, bueno fueron como dos días de boda".

Rodríguez explicó que aunque ella y Rivera estaban sumamente cansados luego de su dos días de fiesta, viajaron a Roma, Italia para reunirse con el Papa: "Después de esos dos días terminamos agotados, pero dice Carlos 'sí nos van a dar la audiencia con el Papa', y el miércoles era la audiencia, entonces el martes volamos a Roma con nuestros papás, vinieron mis papás y vino mi suegra y mi cuñada”, relató Rodríguez.

Cynthia y Carlos con el Papa Francisco

Cynthia confesó que mientras esperaban su turno, Carlos presintió que de esa manera se filtraría la noticia de su casamiento en los medios de comunicación pero no les importó porque se trataba de un momento sumamente especial: "Estábamos esperando y justo en la fila me dice Carlos, porque yo iba de blanco, porque cuando eres recién casada vas da blanco para recibir la bendición del Papa, y justo antes de pasar me dice '¿sabes qué mi amor?, yo creo que esta foto sí va a salir en algún lado, porque se suben al sitio oficial del Vaticano'".

Y me dice 'la verdad no me preocupa nada porque va a estar bien bonita la foto y es un momento muy especial'", manifestó la artista.

Acto seguido, la exacadémica reveló la divertida anécdota que vivieron con el Papa Francisco debido a un particular consejo que les dio: "Nos da la bendición, justo cuando ponemos la mano, los anillos, las fotos que salieron después, y me encantó porque dice el Papa '¿Y ya se pelearon?', le dijimos 'no', (responde) 'pues peleen, está bien pelear, lo único es que no se vayan a dormir enojados, porque eso genera rencor y el rencor se va guardando en el corazón'", narró, según información recogida por Agencia México.

Por último, la futura mamá compartió también algunos detalles de su luna de miel, destacando que visitó un lugar que a Carlos le encanta y no dudó en presumir que también compraron varios artículos para amueblar su casa durante este viaje: "Hicimos un viaje como nunca, dos meses estuvimos de luna de miel, empezamos en Roma, nos fuimos a Florencia, a Pisa, y teníamos muchas ganas de conocer Egipto... fuimos también a Grecia, compramos lo que se podía y otras pedíamos que la mandaran, mi vestido creo que llegó hace dos meses", concluyó.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando