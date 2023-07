¿Se divorcia? Eugenio Derbez confiesa que quiere verse con Victoria Ruffo y da noticia de Alessandra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y productor Eugenio Derbez dejó sorprendida a la prensa pues en su más reciente encuentro confesó que quiere tener un reencuentro con su expareja Victoria Ruffo luego de años de pleito. El ahora histrión de Hollywood aseguró que por su parte ya fumó la pipa de la paz con la madre de su hijo José Eduardo, y explicó en qué contexto se daría este encuentro con la llamada 'Queen de las telenovelas'.

En una entrevista ante las cámaras del programa Sale el Sol, Eugenio comentó que no descarta incluir a la estrella de Televisa en la serie De viaje con los Derbez, luego de que la protagonista de telenovelas levantara la mano para formar parte del proyecto: "Ya veremos, ya veremos si su capítulo tiene rating, pero yo feliz de invitarla, alguna vez, en alguna reunión hablamos de que no estaría mal, quizá hacer una cena o una reunión donde invitáramos a las mamás (de mis hijos), entonces en una de esas".

Asimismo, comentó que ya se había tenido esta propuesta pero aún no se ha hecho realidad: "Se platicó por ahí, pero no lo hemos platicado a fondo con ellos, pero esta es una excelente entrada", compartió. Al respecto de si su actual esposa, Alesandra Rosaldo, no tendría ningún inconveniente por incluir a Victoria, Eugenio explicó que él y la cantante de Sentidos Opuestos se tienen gran confianza y no habrá problema:

Ella es bastante abierta y tranquila, entonces creo que por ella no habría problema, creo que el principal problema sería con Vicky, pero si ya aceptó, pues está bien", declaró según información recogida por Agencia México.

Crédito: Internet

Sin embargo, no todo está tranquilo entre Derbez y Ruffo, pues luego de que los periodistas le hicieran mención de que su famosa expareja dejó entrever que él podría ser el 'Rey Cucaracho' de su vida, término con el que Aracely Arámbula hizo alusión al cantante Luis Miguel debido a la mala relación que mantiene con el padre de sus hijos, Eugenio replicó: "Voy a investigar bien de qué se trata, pero no, le digo que ya hice las paces con ella, ya dije lo que tenía que… bueno, no hemos hablado, pero yo creo que ya cada quien cerramos el asunto sobre todo por José Eduardo”.

Retomando la apertura que la actriz de las novelas La fiera, Simplemente María, Pobre niña rica, Vivo por Elena, Corona de lágrimas y La Madrastra ha mostrado recientemente con los medios al expresar de forma abierta su disposición de participar en la serie de los Derbez, el artista manifestó: "Yo creo que ya está entendiendo que la comedia tiene lo suyo, no todo es drama en la vida, no todo es 'corona de lágrimas'".

Finalmente, y fiel a su costumbre, Eugenio Derbez no pudo evitar lanzar un polémico comentario contra Victoria, tras ser cuestionado sobre la salud de la actriz, luego de que apareciera en silla de ruedas en el Aeropuerto de la Ciudad de México: "Hagan su chamba… y chequen a ver si de verdad… digo yo también puedo agarrar y decir 'ay, un poco mal', checa, checa el Instagram y vas a ver cuántos bailes se avienta en el foro y luego llega al aeropuerto de 'ay'", dijo antes de retirarse con una sonrisa

Fuente: Tribuna