Shock en TV Azteca: Ingrid Coronado deja contundente mensaje a Anna Ferro en 'Venga La Alegría'

Ciudad de México.- Una vez más la famosa escritora y muy polémica presentadora, Ingrid Coronado, recientemente dejó en completo shock a los miles de espectadores de TV Azteca, debido a que esta no dudo en dejarle un contundente mensaje a la viuda del hoy difunto actor y querido presentador Fernando del Solar, Anna Ferro, en plena entrevista para Venga la Alegría en el evento de su libro.

Ya hace más de un año que lamentablemente Fernando perdió la vida a causa de una neumonía, y los escándalos siguen rodeando su triste deceso, debido a que desde ese momento Ferro se ha encargado de mes con mes hablar de su tristeza ante la ausencia de su esposo, a demás de verse envuelta en una pelea legal con Ingrid por temas de la herencia y un departamento que le pertenecería a los hijos del presentador de Sexos en Guerra y no a Anna.

Y aunque todo indicaría que Anna tendría todas las de ganar, ahora amigos del expresentador del programa Hoy han señalado que Coronado no está pidiendo nada fuera de lo que le corresponde y que le pertenece, a lo que la presentadora no quiso generar más polémica y señaló que no le interesa nada más que "me devuelva el departamento que es mío" y ahora, en la presentación de su libro, Pregúntale al Oráculo, reafirmó lo dicho.

Esto pues, señaló que ella no tiene nada que ocultar y que Ferro sigue se pronunciarse ni querer llegar a un acuerdo amistoso como ella lo ha solicitado desde que comenzó este escándalo, afirmando que: "Yo les he comprobado todo lo que les he dicho, cuando se ha comunicado conmigo, es para decirme que sus abogados me van a buscar, así llevo esperando años", destacando que es por ella que no se avanza.

De igual forma, envió un contundente mensaje para la viuda del padre de sus hijos, debido a que con una sonrisa en el rostro mencionó: "es que yo no me peleo, simplemente yo hago lo que tengo que hacer, me encantaría que las personas hicieran las cosas de una forma distinta, pero yo ya no me voy a pelear por eso", dejando en claro que si las cosas se hacen conforme lo estipulado ella no metería las manos.

Finalmente con respecto a una reunión con Garibaldi dijo que: "No, así estoy muy bien. No me arrepiento, fue una etapa maravillosa, pero tenía 18 años, yo creo que, por lo menos para mí, he ido evolucionando, he ido cambiando mi forma de pensar, mi forma de ser, mis gustos, mis prioridades, mis pasiones. Tú me preguntaste que si me gustaría y yo, estoy siendo sincera, no me gustaría", señalando que el dinero no interesa pues: "yo no soy una persona que se mueva por el dinero, la verdad, eso también lo he demostrado, no solamente a lo largo de mi carrera, sino de mi vida personal".

Fuente: Tribuna del Yaqui