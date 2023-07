Sinead O'Connor preparaba gira antes de su muerte; ella dio instrucciones en caso del deceso

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La mañana del pasado 26 de julio, la industria de la música a nivel internacional se sorprendió al revelarse la repentina muerte de la cantante irlandesa Sinead O'Connor a los 56 años de edad. Pese a que la famosa haba intentado quitarse la vida en al menos dos ocasiones, al público le tomó por sorpresa esta noticia especialmente porque a la fecha se desconocen las causas del fallecimiento. Mientras la familia o autoridades exponen detalles, se ha revelado que la intérprete de Nothing Compares 2 U estaba trabajando en un disco y además, planeaba una gira que desafortunadamente ya no podrá ser.

La Policía de Londres informó que la cantante fue hallada al rededor de la 11:00 horas, tiempo local, inconsciente en su domicilio ubicado en la capital británica. Pese a los esfuerzos, fue declarada sin vida y con ello, medios de comunicado en Irlanda difundieron los hehcos, lo que llevó a la familia a lanzar un comunicado de prensa donde se conformó el repentino fallecimiento de la ganadora del Grammy quien además fue considerada por autoridades de su país natal como una de las grandes compositoras.

Antes de ser hallada sin vida, la cantautora le haba dicho a sus hijos, desde que estos eran muy pequeños, qué debían hacer en caso de que ella ya no estuviera en el plano terrenal. Un entrevista ofrecida en 2021, fue la que retomó estas declaraciones en donde la interprete les pidió a sus hijos, llamar de manera inmediata al 911 en placo de que ella no les respondiera. Asimismo, dejó instrucciones sobre su carrera y claro está, los discos que la volvieron un ícono del pop durante la década de los 90.

Asegúrate de que las compañías discográficas no comiencen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero", les dijo.

Sinead O'Connor y sus hijos

Bajo esa tónica, la interprete de temas como No Man's Woman o This is the Day también remarcó a su familia que, cuando los artistas ya no están en el plano, las discurras los consideran más valiosos, motivo por el cual recordó que el cantante de rap Tupac había vendido muchos más discos desde su muerte que cuando se presentaba sobre diversos escenarios. Por ello, consideraba a la industria un negocio "un poco asqueroso".

Al acordarse esta entrevista y sobre todo las instrucciones que la cantante le dio a su familia en caso de un fallecimiento repentino, ahora se ha hecho mención que la cantante de 56 años de edad, planeaba regresar a los escenarios y sobre todo a las plataformas musicales, ya que estaba trabajando en un nuevo disco que, una vez lanzado, le permitiera reencontrarse con sus fans. Antes de esta noticia, Sinead O'Connor fue vista durante una entrega de premiso en 2022 donde mencionó a su hijo Shane, de 17 años de edad quien murió tras quitarse la vida.

Sinead estaba terminando su último álbum, revisaba las fechas para una nueva gira en 2024 y consideraba las oportunidades para hacer una adaptación fílmica de su libro 'Rememberings'", informaron Kenneth y Carl Papenfus, representantes de la cantante.

Foto: Twitter

Por el momento, se desconoce qué pasará con el álbum que la cantante estaba preparando para reencontrarse con sus seguidores o si incluso alcanzó grabar algo al respecto. No obstante, lo que parece se ramos urgente es conocer qué fue lo que la llevó a dejar este mundo pues, de acuerdo con lo expuesto por la Policía británica, ninguna causa médica ha sido dada, al tiempo que se hizo hincapié en que "la muerte no se considera sospechosa".

Fuente: Tribuna